Mise à jour du 20 octobre 2026 à 19h30 : Warren Zaïre-Emery tient la corde pour suppléer Nuno Mendes, et Raphinha débutera côté catalan. Les compositions officielles sont attendues vers 20h.

La compo probable PSG-Barça n’a plus tout à fait la même tête que ce matin. Lucas Digne semblait le remplaçant naturel de Nuno Mendes, blessé à la cuisse gauche. C’est pourtant Warren Zaïre-Emery, milieu de formation, qui devrait se retrouver face à Lamine Yamal ce mardi à 21h au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain n’est pas le seul à bricoler : le FC Barcelone débarque avec une arrière-garde décimée.

Compo probable du PSG : Zaïre-Emery préféré à Digne

Recruté cet été pour doubler Mendes, Digne n’a pas rassuré lors du succès à Strasbourg (1-3). Zaïre-Emery, qui avait terminé ce match à gauche, apporte plus de jambes pour suivre les accélérations de Yamal. Luis Enrique, lui, a déjà donné sa réponse au problème : « La meilleure manière de défendre face à Yamal, c’est d’avoir le ballon. » Le technicien espagnol travaille cette idée depuis plusieurs jours, comme nous l’expliquions en détaillant sa méthode pour bloquer Lamine Yamal.

Ménagé en Alsace, Marquinhos retrouve l’axe aux côtés de Willian Pacho. Hakimi, Vitinha, Dembélé et Doué, remplaçants au coup d’envoi samedi, réintègrent le onze. Paris reste sur six victoires de rang, dont un 4-2 à Manchester City, et a déjà inscrit 10 buts en deux journées de Ligue des champions.

À voir

PSG – Barça : Hansi Flick fait un choix surprenant dans sa compo

Le onze probable du PSG (4-3-3) : Safonov ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaïre-Emery ; João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz ; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Lire aussi : Barça : Hansi Flick annonce la couleur avant d’affronter le PSG

Compo probable du Barça : Raphinha d’entrée, Gerard Martín en sursis

Hansi Flick l’a confirmé lundi : Raphinha sera titulaire, alors qu’il n’a joué qu’une vingtaine de minutes samedi face au Betis (5-2) après deux matchs manqués. Le Brésilien reste le meilleur buteur du club cette saison, avec 14 réalisations. Gabriel Jesus et Dani Olmo, en faux neuf, font office de plans de secours.

Le vrai casse-tête se situe derrière. Jules Koundé, Eric Garcia et Andreas Christensen sont forfaits, une hécatombe que nous évoquions avec les trois blessés de la défense catalane. Gerard Martín, touché au talon contre le Betis, souffre d’un gonflement sans lésion et son cas devait être tranché ce mardi matin. S’il manque à l’appel, Flick peut reculer Frenkie de Jong ou Rodri, voire lancer Àlex Campos, appelé pour la première fois avec l’équipe première.

Le onze probable du Barça (4-2-3-1) : Joan Garcia ; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo ; Rodri, Pedri ; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon ; Raphinha.

À voir

Vente OM : Paulo Tavares impliqué dans un projet à Marseille

Lire aussi : PSG-Barça : Larqué redoute l’humiliation de Lucas Digne par Lamine Yamal

Compo probable PSG-Barça : le couloir droit catalan, l’autre zone sensible

Tout le monde regarde le duel entre Zaïre-Emery et Yamal. Le flanc opposé pourrait peser autant. Sans Koundé, le jeune Xavi Espart devrait hériter du couloir droit, donc de Khvicha Kvaratskhelia. Si Rodri et Pedri doivent coulisser pour l’épauler, des espaces risquent de s’ouvrir dans l’axe pour Vitinha et João Neves.

Les Blaugrana arrivent pourtant lancés : invaincus, leaders de Liga, 48 buts en 11 matchs toutes compétitions confondues. Flick parle d’« un très bon test » face à une équipe qu’il juge « probablement la meilleure des deux dernières années ». L’histoire récente penche côté parisien, vainqueur des deux derniers duels en C1, en avril 2024 (1-4) puis en octobre 2025 (1-2), à chaque fois en Catalogne. Et le Barça recevra le Real Madrid dimanche pour le premier Clasico de la saison.

L’Anglais Michael Oliver dirigera cette troisième journée de la phase de ligue, à suivre sur Canal+ Foot. Cette compo probable PSG-Barça sera confirmée ou démentie à la publication des feuilles de match, vers 20h.

À voir

Zidane-Deschamps : le froid daterait de 1998, selon Djaziri

Lire aussi : Barça : Lamine Yamal prévient le PSG, Vitinha lui répond sèchement