Accueil - PSG mercato - Barça : Hansi Flick annonce la couleur avant d’affronter le PSG

Le PSG accueille le Barça ce mardi, à 21 heures, au Parc des Princes, dans le cadre de la troisième journée de Ligue des Champions. À quelques heures de cette rencontre, Hansi Flick a annoncé la couleur à Luis Enrique.

Hansi Flick veut « évaluer » le niveau du Barça face au PSG

L’entraîneur du FC Barcelone était en conférence de presse ce lundi soir relativement au choc de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Pour Hansi Flick, ce match au Parc des Princes, représente un excellent test pour évaluer le niveau de son équipe, qui est invaincue depuis le début de cette saison 2026-2027.

Lire aussi : Barça : Hansi Flick prépare une surprise contre le PSG

À voir

ASSE : Les supporters du FC Nantes interdits à Saint-Etienne

« Je pense que ce sera un très bon test pour nous, pour évaluer notre niveau. J’aimerais que mon équipe joue avec confiance, avec courage et surtout de manière collective, comme nous l’avons fait lors des derniers matchs. Nous allons affronter l’une des meilleures équipes, probablement la meilleure des deux dernières années.

Lire aussi : Barça : Hansi Flick annonce deux retours de taille avant le PSG

C’est pour nous une belle occasion de montrer notre niveau. Nous pouvons encore progresser et, après cette rencontre, nous en saurons beaucoup plus », a déclaré le technicien allemand. Après Paris, les Blaugranas vont en découdre avec le Real Madrid, à l’occasion du premier Classico de la saison, au Camp Nou.

Flick confirme la titularisation de Raphinha

Le capitaine du FC Barcelone est revenu de blessure après avoir manqué deux rencontres. Contre le Real Betis, Raphinha n’a disputé que les 20 dernières minutes afin d’avoir le rythme pour le choc européen contre le Paris SG. Ainsi, sa titularisation au Parc des Princes ce mardi soir était un sujet d’interrogation quant à l’exigence requise et à sa condition physique.

À voir

OM : Hojbjerg écarté du groupe plus longtemps que prévu ?

Lire aussi : Mercato PSG : Hansi Flick veut Fabian Ruiz au FC Barcelone !

Mais lors de sa conférence de presse d’avant-match, Hansi Flick a confirmé que l’international brésilien de 29 ans devrait bien débuter face aux hommes de Luis Enrique, soulignant au passage son rôle essentiel dans le système tactique de son équipe.

La présence de Raphinha est une excellente nouvelle pour le club catalan. Sa détermination et sa capacité à motiver le groupe seront déterminantes pour remporter la victoire. Aussi, Raphinha était dans une forme impressionnante avant sa blessure. C’est le meilleur buteur actuel de l’équipe avec 14 buts en seulement 9 matchs.

Lire la suite sur le PSG

PSG-Barça : Larqué redoute l’humiliation de Lucas Digne par Lamine Yamal

À voir

Mercato : Le PSG tient un chèque de 90M€ pour William Saliba

PSG-Barça : Le remplaçant de Mendes désigné, la compo d’Enrique fuite

Concernant les absences en défense (les plus récentes étant celles de Koundé et Eric Garcia), Flick a assuré que Frenkie De Jong et Rodri pouvaient occuper ces postes. C’est également le cas d’Àlex Campos, qui a été convoqué pour la première fois.