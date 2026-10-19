PSG-Barça : Luis Enrique sait comment bloquer Lamine Yamal

Avec le forfait de Nuno Mendes, tout le monde se demande bien qui pourra stopper Lamine Yamal mardi soir au Parc des Princes lors du match entre le PSG et le Barça. Mais Luis Enrique, l’entraîneur parisien, ne semble pas inquiet puisqu’il a déjà sa petite idée derrière la tête.

Luis Enrique : « La meilleure manière de défendre sur Yamal, c’est d’avoir le ballon »

Qui aura la lourde responsabilité de maîtriser Lamine Yamal mardi soir, lors de la troisième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ? Nuno Mendes, qui a déjà prouvé à plusieurs reprises qu’il était la bête noire de l’ailier barcelonais s’est blessé ce weekend à Strasbourg et a dû déclarer forfait pour plusieurs semaines.

Luis Enrique va donc devoir trouver une solution pour réduire au maximum l’influence du génie espagnol dans le jeu du FC Barcelone. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, l’entraîneur du PSG a été interrogé sur le sujet. Pour le successeur de Christophe Galtier, la seule manière de réussir cette mission, c’est d’avoir la possession du ballon.

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« C’est facile, la meilleure manière de défendre sur Yamal, c’est d’avoir le ballon, car il ne l’a pas. C’est notre idéal. On sait la difficulté de joueur contre le Barça et Lamine. On reste concentré sur ce que nous pouvons faire. Pour défendre une équipe avec des joueurs de qualités, il faut être attentif, surmonter cela avec l’équipe. Pas un joueur ne peut forcément défendre sur Lamine, sur Raphinha », a déclaré Luis Enrique, qui ne prend d’ailleurs pas ce match comme une finale avant l’heure.

« C’est la compétition qui nous permet de jouer ce type de match », enchaîne Luis Enrique. « Mais quand on pense à l’avenir de la compétition, nous sommes parmi les favoris, mais plusieurs équipes peuvent gagner », ajoute l’entraîneur du Paris Saint-Germain.