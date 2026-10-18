Accueil - PSG mercato - PSG : cheville d’Akliouche, la photo terrifiante du tacle

La cheville d’Akliouche a payé la victoire du PSG à Strasbourg (1-3), samedi 17 octobre. Sur les photos diffusées après la rencontre, l’articulation de l’ailier parisien apparaît en sang, la chaussette déchirée par l’impact. Le violent tacle de Jeyland Mitchell n’a été puni ni par l’arbitre ni par la VAR. Et Paris reçoit le FC Barcelone dès mardi.

Un violent tacle sur Akliouche, sans faute ni carton

L’action se joue dans les toutes dernières minutes, alors que Paris vient de renverser un match mal embarqué. Menés depuis le but de Giovanni Reyna (17e), les hommes de Luis Enrique ont attendu l’entrée de leurs cadres pour passer devant, grâce à Illia Zabarnyi (77e), Ousmane Dembélé (85e) puis Désiré Doué (90e+3).

Jeyland Mitchell arrive avec un temps de retard et touche la cheville d’Akliouche avec ses crampons. Le Parisien reste de longues secondes au sol. Willy Delajod laisse jouer, aucun carton ne sort et l’assistance vidéo ne demande aucune révision. Relevé, Akliouche file réclamer des explications à l’arbitre. Il manque de peu de prendre lui-même un avertissement pour ses protestations.

Ce que montre la photo de la cheville d’Akliouche

L’image se passe de ralenti. La cheville d’Akliouche porte la trace nette des crampons, assez pour comprendre la colère du joueur au moment de l’action. Dans le camp du PSG, l’incompréhension domine : personne ne s’explique pourquoi Mitchell a terminé la rencontre sur le terrain.

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Le protocole permet pourtant à la VAR d’intervenir sur un carton rouge manqué. Un tacle en retard, crampons sur la cheville, qui laisse une plaie visible, correspond à la définition de la faute grossière, celle qui met en danger l’intégrité physique de l’adversaire. La salle vidéo a jugé que rien ne justifiait de rappeler l’arbitre. C’est cette lecture qui passe mal à Paris, plus que le simple oubli d’un coup franc.

Hugo Oliveira, l’entraîneur strasbourgeois, n’a pas évoqué l’action en conférence de presse. Le PSG n’avait communiqué aucun bilan médical samedi soir.

PSG-Barça : Akliouche sera-t-il apte mardi ?

La polémique arbitrale cache un problème plus concret. Le PSG reçoit le FC Barcelone mardi 20 octobre au Parc des Princes, en Ligue des champions, et chaque joueur offensif compte dans la rotation de Luis Enrique. Arrivé de Monaco en août pour environ 50 millions d’euros, Maghnes Akliouche était titulaire à la Meinau, aligné en attaque avec Ferran Torres et Khvicha Kvaratskhelia. Il a fini la soirée en boitant nettement, et l’état réel de la cheville d’Akliouche ne sera connu qu’après les examens.

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L’infirmerie se remplit au pire moment. Entré à la 53e minute, Nuno Mendes est ressorti après avoir senti une gêne. Paris avait déjà effectué tous ses changements et a terminé en infériorité numérique. Luis Enrique parle d’« une petite chose » et espère que ce ne sera « pas grand-chose », mais la cuisse de Nuno Mendes doit encore être évaluée par le staff.

Sportivement, le banc parisien peut absorber une absence d’Akliouche. Dembélé et Doué, entrés en cours de jeu, ont tous deux marqué. Le danger se situe ailleurs. Aborder le Barça avec des joueurs à moitié remis, après une soirée passée à courir derrière le score pendant une heure, n’a rien d’idéal à trois jours d’un rendez-vous de cette taille.

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Au classement, ce quatrième succès consécutif en Ligue 1 place Paris à hauteur de Monaco, avec 14 points, avant le déplacement des Monégasques à Lorient. La photo de Strasbourg, elle, risque de revenir dans le débat sur la protection des joueurs offensifs, surtout si Akliouche manque le Barça.