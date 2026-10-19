PSG-Barça : Trois blessés en défense, Flick croise les doigts avant Paris

Mardi, le Barça débarque à Paris pour défier le PSG en Ligue des champions, avec trois blessés en défense et plusieurs doutes médicaux. Même après son net succès contre le Betis (5-2), Hansi Flick doit aussi gérer une préparation chamboulée par un retour tardif à Barcelone.

Une victoire éclatante, mais des nuages au-dessus du Barça

Sur la pelouse, le Barça respire la confiance. Dans les couloirs, l’ambiance est moins joyeuse. Samedi, les Catalans ont battu le Betis Séville (5-2) en Liga, de quoi aborder le rendez-vous européen face au Paris Saint-Germain sur une belle série. Ce succès n’a pourtant pas calmé Hansi Flick, aux prises avec plusieurs pépins physiques et une préparation devenue franchement inconfortable, comme l’a confirmé un communiqué du club.

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Onze victoires en onze matchs depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues : le Barça a de quoi faire douter le PSG. Mais un bilan ne remplace pas un défenseur absent. Avant cette troisième journée de Ligue des champions, l’entraîneur allemand cherche surtout comment garder son équipe équilibrée, avec plusieurs défenseurs indisponibles ou incertains.

Flick face à un casse-tête défensif avant le PSG

C’est derrière que ça coince. Eric Garcia, souvent placé à droite, est forfait, et Jules Koundé aussi, alors qu’il compte beaucoup à ce poste. Gerard Martín, utile dans l’axe aux côtés de Pau Cubarsí, reste incertain. Christensen est lui aussi blessé, ce qui limite encore la rotation dans un secteur où une seule absence peut dérégler tout le collectif. Le cas de Gerard Martín sera donc suivi de près avant le départ pour Paris.

Le staff médical doit réaliser des examens complémentaires pour savoir lesquels des joueurs touchés pourront tenir leur place. Gabriel Jesus, également touché après le match contre le Betis, serait moins pénalisant à perdre, vu les solutions offensives du banc. Reste que Flick veut d’abord savoir quels défenseurs il pourra aligner contre les attaquants parisiens. Rien ne sera tranché pour les incertains avant les résultats des examens.

Un retour tardif qui bouleverse les plans catalans

Les blessures ne sont pas le seul souci du week-end barcelonais. Après la victoire à Séville, le groupe devait rentrer en Catalogne dans la nuit de samedi à dimanche. La météo en a décidé autrement et l’a forcé à dormir une nuit de plus en Andalousie. Le Barça n’est rentré que dimanche, peu avant 15 heures, pour un retour d’abord prévu vers une heure du matin.

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Ce contretemps a forcé Hansi Flick à revoir son plan de travail. L’entraînement prévu dimanche a laissé place à de la récupération musculaire en salle. Le technicien allemand dispose donc de peu de temps, avec peu de place pour les exercices tactiques et une récupération incomplète pour certains. Le départ pour Paris est fixé à lundi matin, 10 h 30. Chaque heure de sommeil compte.

Le PSG peut profiter des failles, mais le Barça reste dangereux

Le PSG peut en profiter. La défense adverse risque d’être remaniée. Avec Eric Garcia et Koundé forfaits et Gerard Martín incertain, Flick pourrait devoir bousculer ses automatismes derrière. Luis Enrique n’est pas épargné non plus, puisque Nuno Mendes manquera à l’appel.

Ce choc n’opposera donc pas deux équipes au complet ; il dépendra aussi de la façon dont chaque entraîneur adaptera son dispositif. Pour autant, le Barça n’arrive pas en victime. Son attaque et son élan interdisent de le croire en position de faiblesse. Ses onze succès d’affilée, rappelés dans le bilan d’avant-match, montrent une équipe qui sait masquer des absences grâce à son organisation et à son efficacité devant le but.

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Les examens médicaux rendront-ils un ou plusieurs joueurs disponibles ? On le saura bientôt. Flick, lui, veut arriver au coup d’envoi avec une défense capable d’encaisser la pression parisienne. Au Parc des Princes, une préparation bâclée se paie vite, et les attaquants parisiens punissent la moindre faille.