Accueil - Foot Français - Mercato : Le PSG dépêche un émissaire au Brésil pour Pacheco

Le directeur sportif du PSG est loin d’être inactif durant cette trêve internationale. Luis Campos aurait dépêché un émissaire au Brésil afin de superviser de très près la pépite Luis Pacheco. Et autre prodige brésilien serait également visé.

Mercato : Luis Campos tente d’attirer Luis Pacheco au PSG

Le contingent brésilien du Paris Saint-Germain pourrait s’agrandir dès janvier 2027. Surtout que Luis Campos continue d’explorer le marché sud-américain. Selon le média brésilien Itatiaia, le conseiller sportif du PSG a mobilisé l’une de ses antennes au Brésil pour observer de près Luis Pacheco.

Le milieu défensif de 18 ans évolue à Palmeiras. Et ses solides prestations en 19 matchs ont vite attiré l’attention des recruteurs parisiens. Ce déplacement discret au Brésil est certes discret, mais il en dit long sur les intentions de Luis Campos. Car la piste menant à Luis Pacheco s’inscrit dans une stratégie déjà éprouvée en interne.

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Lors du mercato hivernal 2024, la direction du PSG avait surpris son monde en attirant deux espoirs méconnus du grand public. Lucas Beraldo est arrivé de Sao Paulo et Gabriel Moscardo des Corinthians. La trajectoire des deux talents brésilien a depuis lors évolué.

De jeunes talents déjà repérés au Brésil

Lucas Beraldo s’est rapidement fait une place dans la rotation de Luis Enrique. Au point de prolonger son bail jusqu’en 2031 avec le PSG. Tandis que Gabriel. Moscardo multiplie les prêts. Le dernier l’ayant conduit à l’Espanyol Barcelone. Ce bilan contrasté n’a pas refroidi la cellule de recrutement du PSG.

Luis Enrique a toujours défendu une philosophie claire : « Je veux des joueurs qui ont faim, qui aiment le collectif et qui sont prêts à tout donner pour l’équipe ». Un état d’esprit que Paris espère retrouver chez les jeunes talents repérés au Brésil. L’intérêt du club de la capitale pour Pacheco n’est donc pas nouveau.

Le joueur de 18 ans est considéré comme un grand espoir de Palmeiras, dans la lignée d’Endrick, Estevao ou encore Allan, parti cet été à Manchester City pour 37,5 millions d’euros. La formation brésilienne est visiblement ‘un des meilleurs viviers du football, où chaque nouveau diplômé attise les convoitises.

Une émission du Paris Saint-Germain dépêché à la mi-août

Luis Pacheco n’échappe pas à la règle. Le PSG figure bien parmi les prétendants, Le coordinateur du centre de formation, João Paulo Sampaio, a même reconnu que « plusieurs clubs européens avaient formulé des offres » l’été dernier. Toutes ont été déclinées. Palmeiras souhaitant voir son jeune joueur franchir un cap avec le groupe professionnel avant d’envisager son départ.

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L’agence Itatiaia ne confirme pas qu’une proposition ait été déposée par Paris pour Luis Pacheco. Elle assure en revanche qu’un recruteur parisien a bien fait le déplacement à la mi-août pour observer le jeune milieu de terrain. Il aurait aussi supervisé un jeune élément de l’Esporte Clube Vitória, dont l’identité reste secrète.

🚨 Exclusivo | Profissional de scout do PSG vai ao Nubank Parque para acompanhar Luis Pacheco, no jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño. Volante está no radar do gigante francês, que analisará o atleta nas próximas semanas https://t.co/wQnYbZhFtA — Rafael Oliva (@rafaaoliva_) August 12, 2026

Cette mission a connu un début contrarié. L’émissaire était venu assister à la rencontre de Copa Libertadores face à Cerro Porteño, le 13 août dernier. Sauf que l’entraîneur Abel Ferreira n’a pas fait jouer Pacheco ce soir-là.

Le scout s’est peut-être se rattrapé le 28 août. Car Palmeiras affrontait Vasco de Gama (1-0) en finale du championnat brésilien des moins de 20 ans ce jour-là. Pacheco avait cette fois-ci disputé l’intégralité de la partie.

Une clause à 100 millions d’euros

Le Paris Saint-Germain devra sortir le chéquier pour tenter de boucler sa signature. Pacheco est lié à Palmeiras jusqu’en 2028. Sa clause libératoire est estimée à 100 millions d’euros. Ce montant dissuasif confirme la valeur que son club lui accorde.

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Le jeune joueur garde la tête froide pour le moment. Il préfère se concentrer sur le terrain. Pacheco conclut : « je veux continuer à progresser, à gagner ma place et à aider le club. Ce qui se passera à l’avenir sera la conséquence du travail que j’accomplis aujourd’hui ».