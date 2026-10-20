Accueil - PSG mercato - Compo PSG-Barça : Luis Enrique mis en difficulté par Nuno Mendes

Pour la compo PSG Barça, Luis Enrique a déjà fait un essai. Samedi à Strasbourg, Lucas Digne a débuté au poste de latéral gauche, et c’est Warren Zaïre-Emery qui a fini le match de ce côté. Ce mardi à 21 heures au Parc des Princes, il faudra trancher sans Nuno Mendes, touché à la cuisse gauche et absent plusieurs semaines.

PSG Barça : qui pour remplacer Nuno Mendes ?

Le Portugais était entré à la 53e minute à la Meinau, à la place de Digne justement. Il s’est blessé en fin de rencontre, alors que Paris avait déjà effectué tous ses changements. Samedi soir, Luis Enrique voulait croire que ce n’était « pas grand-chose ». Les examens passés dimanche ont dit le contraire.

Lucas Digne reste l’option la plus lisible. Arrivé cet été pour doubler Mendes, le latéral de 33 ans connaît le Barça de l’intérieur pour y avoir passé deux saisons, de 2016 à 2018. Le problème porte un nom : Lamine Yamal, qui évolue sur ce couloir. La vitesse du Catalan peut faire mal à un défenseur moins explosif que le titulaire habituel.

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Zaïre-Emery, capitaine à Strasbourg, offre plus de jambes et a terminé samedi à gauche. Lucas Hernandez, aligné dans l’axe en Alsace, a lui aussi l’expérience du poste : c’est là qu’il a été sacré champion du monde avec les Bleus en 2018.

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Compo PSG Barça : le onze probable de Luis Enrique

Safonov ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne ; João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz ; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Si Zaïre-Emery est finalement préféré à Digne sur le flanc gauche, João Neves conserve sa place au milieu de terrain, où il a débuté samedi.

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À Strasbourg, Luis Enrique avait fait tourner. Hakimi, Pacho, Vitinha, Dembélé et Doué ont commencé sur le banc, Marquinhos a été laissé au repos. Les remplaçants ont pesé : Dembélé (85e) et Doué (90e+3) ont scellé la victoire (1-3) après l’égalisation de Zabarnyi. Leur retour dans le onze ne fait guère de doute.

Maghnes Akliouche, sorti la cheville en sang après un tacle de Jeyland Mitchell, a participé à l’entraînement collectif lundi sans gêne apparente. Il devrait figurer dans le groupe.

Le Barça privé de trois défenseurs

Hansi Flick n’est pas mieux loti. Jules Koundé souffre d’une entorse de la cheville gauche, Eric Garcia d’une blessure à la cuisse droite qui l’éloigne trois à quatre semaines, et Andreas Christensen est aussi à l’infirmerie. Gerard Martín, gêné contre le Betis, devrait tenir sa place à côté de Pau Cubarsí. João Cancelo pourrait dépanner à droite. Le tout à cinq jours du Clasico face au Real Madrid, dimanche.

Joueur Club Problème Statut Nuno Mendes PSG Cuisse gauche Forfait, plusieurs semaines Maghnes Akliouche PSG Cheville gauche Présent à l’entraînement lundi Jules Koundé Barça Entorse de la cheville gauche Forfait Eric Garcia Barça Cuisse droite Forfait, 3 à 4 semaines Andreas Christensen Barça Blessure Forfait Gerard Martín Barça Gêne contre le Betis Incertain

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Les deux bancs arrivent donc amputés sur les côtés de la défense. Interrogé lundi sur la manière de contenir Yamal sans Mendes, Luis Enrique a répondu sans détour : « La meilleure manière de défendre face à Yamal, c’est d’avoir le ballon. » Une réponse qui en dit long sur le plan du Paris Saint-Germain : garder la possession pour soulager son couloir gauche.

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Le coup d’envoi de ce choc de la troisième journée de Ligue des champions sera donné à 21 heures, sur Canal+ Foot. L’Anglais Michael Oliver dirigera la rencontre, une désignation qui fait déjà grincer des dents en Catalogne.

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