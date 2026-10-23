Accueil - PSG mercato - Mercato : Le PSG prend une décision forte pour Matvey Safonov

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Tôt ce jeudi, le journaliste Dominique Sévérac annonçait que les dirigeants du PSG n’excluraient pas forcément le recrutement d’un nouveau gardien de but cet hiver. Matvey Safonov ne donnant pas beaucoup d’assurance sur les balles venant d’un angle fermé.

Mercato : Matvey Safonov en grand danger ?

D’après le journaliste du quotidien Le Parisien, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont sérieusement de doutes sur la capacité de Matvey Safonov à régler ses problèmes récurrents lorsqu’il est attaqué sur un angle fermé.

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L’ancien gardien de Krasnodar a de nouveau été critiqué pour sa prestation contre le FC Barcelone, et même si Lucas Chevalier est toujours dans l’ombre du Russe de 27 ans, l’idée du recrutement d’un nouveau portier lors du prochain mercato hivernal serait dans l’air du côté de la Factory.

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« Quant à Safonov, oui, effectivement, il a un problème de couverture de son premier poteau. Il y travaille, le staff lui en parle. Pour l’instant, il ne progresse pas, mais il ne faut jamais insulter l’avenir. Au pied, il a énormément progressé. Je trouve ses progrès assez dingues dans le jeu au pied. Donc sa vigilance au premier poteau sera peut-être réglée dans quelques mois. Quant au marché, le PSG reste toujours attentif.

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Tout le temps, chaque jour, chaque minute. Donc si l’opportunité d’un bon gardien existe cet hiver, il la saisira », a notamment répondu Dominique Sévérac dans un live avec les internautes du journal régional. Une version rapidement démentie par deux autres sources franciliennes.

Matvey Safonov a convaincu Luis Enrique

Contrairement à Dominique Sévérac, du côté de Canal+, on assure que Luis Enrique est totalement convaincu par Matvey Safonov et qu’il n’a pas du tout demandé à Luis Campos de recruter un nouveau gardien de but.

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« Alors que les rumeurs autour de l’avenir et du niveau de Matvey Safonov se multiplient, il n’y aura pas de recrutement de nouveau gardien au PSG au mercato d’hiver. Les décideurs parisiens sont satisfaits des prestations du gardien russe », rapporte Olivier Tallaron, qui couvre les matches du Paris SG pour le compte de la chaîne cryptée.

Une info confirmée par Bruno Salomon de Ici Paris : « comme l’indique Olivier Tallaron au sujet de Matvey Safonov, aucun mouvement de gardien prévu au PSG pour cet hiver (départ ou arrivée). Le board parisien est satisfait de son gardien russe ».

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