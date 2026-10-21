Accueil - Mercato OL - Benzema à l’OL : Louis-Jean recadre la version de Djaziri

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Le dossier Karim Benzema n’a jamais été bien épais sur le bureau de l’Olympique Lyonnais. Matthieu Louis-Jean l’a fait comprendre lundi à la télévision, quatre jours après les confidences de Karim Djaziri, l’ancien agent de l’attaquant, qui décrivait un joueur longtemps tenté par un retour de Benzema à l’OL.

Ce que Louis-Jean a dit sur Karim Benzema

Questionné sur la rumeur qui a agité l’été lyonnais, le directeur sportif de l’OL n’a pas tourné autour du pot : « Alors non, ce n’était pas proche de se faire. » Pour lui, « c’était plus du bruit je pense qu’une réalité ». Puis il a désigné le verrou : « Je sais qu’il y avait un souci pour sortir de son contrat en Arabie saoudite. »

Louis-Jean ne parle ni de refus sportif, ni d’exigences salariales, ni d’un vestiaire à protéger. Il parle d’une opération impossible à monter : « Je ne pense pas qu’il y avait une faisabilité en tout cas. » L’envie du joueur n’est pas contestée. C’est le montage qui ne tenait pas.

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Djaziri et l’OL d’accord sur l’obstacle saoudien

Jeudi 15 octobre, Djaziri avait mis l’accent sur le cœur plutôt que sur le contrat. « Pendant longtemps, il a réfléchi à revenir à Lyon. C’est sa ville, c’est son équipe, c’est son club », confiait l’ex-représentant du Ballon d’or 2022. Sur le mercato estival, il admettait pourtant l’impasse : « Cet été, non, car il a un contrat qui le lie avec le Royaume d’Arabie saoudite. »

Sur le fond, les deux hommes racontent donc la même histoire. Le désir venait du joueur formé à l’OL Academy, le blocage venait du Golfe. Seul le ton change : l’ancien agent entretient le récit du retour à la maison, le dirigeant refroidit l’idée d’une piste avancée. Djaziri, bavard ces derniers jours, a aussi relancé un autre feuilleton en datant de 1998 le froid entre Zidane et Deschamps.

Benzema libre, Lyon leader sans lui

Depuis, la situation a bougé. À 38 ans, Benzema est sans club depuis le 31 août et la fin de son passage à Al-Hilal. Djaziri a pourtant employé le présent pour évoquer ce lien avec le royaume, sans dire de quoi il s’agit ni jusqu’à quand il court. Tant que ce point reste dans le flou, rien ne permet d’affirmer que la porte s’est rouverte pour janvier.

À Lyon, personne ne semble pressé. L’équipe de Paulo Fonseca a pris la tête de la Ligue 1 en renversant Nice (2-1) lors de la 7e journée, et Corentin Tolisso vient d’égaler les 12 buts européens de Benzema avec l’OL. Le club avance sans son ancien numéro 9. Toute l’actualité des Gones est à suivre sur notre rubrique OL.

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