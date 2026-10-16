Accueil - Mercato OL - Mercato OL : Retour de Karim Benzema à Lyon, les révélations d’un proche

Le rêve des supporters de l’OL de revoir Karim Benzema au club est désormais éteint. L’ancien agent de la star confirme qu’il a songé à un retour à Lyon, mais c’était impossible.

Mercato : Karim Benzema a songé longtemps à un retour à l’OL, selon son ex-agent

Parti de l’OL, son club formateur, en juillet 2009, Karim Benzema voit son nom associé au club rhodanien depuis son départ du Real Madrid à l’été 2023. Il a rejoint l’Arabie saoudite dans le Golfe alors que les supporters de Lyon rêvaient de son retour à la maison.

Engagé d’abord par Al-Ittihad, l’attaquant international français (97 sélections, 37 buts) a joué avec le club basé à Djedda pendant deux ans et demi (juillet 2023 à février 2026) . Il avait ensuite signé chez le rival Al-Hilal. Depuis le 31 août 2026, le joueur de 38 ans est sans club.

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De ce fait, l’espoir de son retour à l’Olympique Lyonnais a refait surface. Karim Djaziri, ancien agent de KB29, avoue que l’idée d’un retour de son ex-protégé entre Rhône et Saône a trotté dans la tête de ce dernier.

« Karim Benzema y a réfléchi pendant longtemps de revenir à Lyon. C’est sa ville, son équipe, son club », a-t-il confirmé lors du lancement du Riolo Club sur RMC. Cependant, cela n’a pas été possible en raison de son contrat avec la Fédération d’Arabie Saoudite de Football.

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Bien que sans club, le Ballon d’Or 2022 est plus proche de la retraite que d’un retour en Ligue 1 sous le maillot de son club formateur. Avant Karim Djaziri, Matthieu Louis-Jean avait d’ailleurs refroidi la piste en septembre dernier.

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« Il y a eu un contact cet été avec un intermédiaire. Je n’ai pas parlé avec Karim Benzema directement. Ça n’a pas été plus loin, c’était infaisable avec les questions contractuelles. Il est toujours sous contrat avec la Fédération (saoudienne) », avait clarifié le Directeur sportif de l’OL, tout en glissant : « C’est un immense joueur, c’est presque du fantasme ».

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Contrairement à Alexandre Lacazette (35 ans) ou encore à Corentin Tolisso (32ans), qui sont revenus jouer à Lyon après des saisons passées respectivement à Arsenal et au Bayern Munich, Karim Benzema ne devrait pas finir sa carrière chez les Gones, après avoir tout gagné avec le Real Madrid.