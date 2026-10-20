Zidane-Deschamps : le froid daterait de 1998, selon Djaziri

Le froid Zidane Deschamps aurait une date de naissance d’après Karim Djaziri, ancien agent de Karim Benzema. Il la situe à la Coupe du monde 1998 et reproche au capitaine de l’époque d’avoir fait « un truc horrible » au meneur de jeu, selon les propos qui lui sont attribués depuis le 16 octobre. Une sortie qui tombe trois mois après la passation de pouvoir chez les Bleus, où Zidane a succédé à Deschamps sans que les deux hommes affichent la moindre complicité.

Zidane Deschamps : que s’est-il passé en 1998 ?

Le seul accroc connu remonte au 18 juin 1998 contre l’Arabie saoudite, au Stade de France, quand Zidane marche sur Fuad Amin, au sol, et prend un carton rouge. Suspendu deux matchs, il manque la fin de la phase de groupes et le huitième de finale contre le Paraguay.

Deschamps, brassard au bras, ne l’épargne pas : « Zinédine, c’est impardonnable. » La phrase lui a longtemps collé à la peau. Vingt ans plus tard, sur TF1, l’ancien capitaine a reconnu l’avoir regrettée : « Je sais, je m’en suis voulu. »

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Les déclarations de Djaziri relayées cette semaine ne détaillent pas l’épisode qu’il vise. Le 18 juin reste pourtant le seul moment documenté de ce Mondial où Deschamps s’en est pris à Zidane.

Karim Djaziri, un témoin loin d’être neutre

L’ancien conseiller de Benzema n’a jamais digéré le Mondial 2022. Il soutenait alors que son joueur, renvoyé du Qatar après une blessure à la cuisse, aurait pu tenir sa place dès les huitièmes. Le même jour que ses propos sur 1998, il affirmait encore qu’avec Zidane sur le banc, Benzema « ne serait pas parti ». Djaziri n’ayant jamais fait partie du groupe d’Aimé Jacquet, son récit ne peut être celui d’un témoin direct.

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Une relation restée distante depuis 28 ans

D’autres voix décrivent la même distance, avec plus de nuances. Un membre du staff de 1998 résumait cet été : « En équipe de France, ils n’étaient pas proches, mais ils savaient très bien qu’ils avaient besoin de l’un et de l’autre. » Emmanuel Petit, coéquipier des deux, a lui aussi admis qu’« il y a un problème relationnel », tout en saluant le travail de son ancien capitaine sur le banc.

Les gestes publics de 2026 n’ont rien réchauffé car le soir de l’élimination face à l’Espagne, Deschamps a fermé la porte : « Je m’interdis de parler de l’équipe de France à partir de ce soir. » Le 28 juillet, lors de sa présentation, Zidane s’est contenté d’un « bravo, DD, pour tout ce que tu as fait », sans s’attarder davantage sur son prédécesseur.

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Le nouveau sélectionneur, qui a bouclé son premier rassemblement en tête de son groupe de Ligue des nations, retrouvera la presse avant le déplacement en Italie le 12 novembre. La question Deschamps risque de s’inviter à nouveau, comme souvent dans l’actualité du football français depuis l’été.