Tolisso a rattrapé Benzema : 12 buts en Coupe d’Europe

Oui, Corentin Tolisso a égalé Karim Benzema. En ouvrant le score contre Crystal Palace (3-2) jeudi en Ligue Europa, le capitaine de l’OL a inscrit son 12e but en Coupe d’Europe sous le maillot lyonnais. Le même total que Benzema, et que Lisandro López. Il lui en manque désormais sept pour rejoindre Alexandre Lacazette, meilleur buteur de l’OL en Europe.

Tolisso, record OL : comment il a rejoint Benzema

Il n’a fallu que huit minutes. Sur un corner d’Ernest Nuamah mal repoussé par la défense londonienne, Tolisso a suivi et poussé le ballon au fond. Un but de renard, pas une frappe de 25 mètres, mais il suffit pour entrer dans un cercle très fermé du club.

La soirée s’est compliquée ensuite. Nuamah a doublé la mise juste avant la pause (45e+2), puis Yeremy Pino a relancé Palace (50e). Pavel Sulc a redonné de l’air aux Lyonnais (76e) avant que Daichi Kamada ne réduise encore l’écart (81e). Il a fallu un arrêt de Dominik Greif sur une tête de Chris Richards dans les arrêts de jeu pour garder les trois points. Sur le banc d’en face, un visage connu : Pierre Sage, ancien entraîneur de l’OL. On revient sur le match dans notre compte rendu d’OL-Crystal Palace.

Ce but a aussi une valeur personnelle. C’est le 80e de Tolisso en club, 59 avec Lyon et 21 avec le Bayern Munich. Toutes coupes européennes confondues, il en compte 19, soit près d’un quart de ses réalisations. Remplacé à la 90e minute, visiblement fatigué en seconde période, il reste le Lyonnais le plus décisif de ce début de saison avec six contributions directes, buts et passes compris. Il avait déjà marqué lors de la large victoire contre Rennes (4-0) avant la trêve.

Qui est le meilleur buteur de l’OL en Coupe d’Europe ?

Alexandre Lacazette, avec 19 buts. Le podium reste hors de portée immédiate, mais la hiérarchie se resserre derrière lui.

Rang Joueur Buts en Coupe d’Europe avec l’OL 1 Alexandre Lacazette 19 2 Juninho 18 3 Bafétimbi Gomis 17 4 Sonny Anderson 16 5 Corentin Tolisso 12 5 Karim Benzema 12 5 Lisandro López 12

Le parallèle avec Benzema tombe à un drôle de moment. Le nom de l’ancien numéro 9 lyonnais circule de nouveau entre Rhône et Saône, avec les confidences d’un proche sur un possible retour. Les deux hommes sont tous deux passés par le centre de formation de l’OL, et leurs trajectoires européennes n’ont rien de comparable : Benzema a fait l’essentiel de sa moisson continentale au Real Madrid, Tolisso a mis la sienne au service de Lyon, avec un détour bavarois.

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Le calcul est simple pour la suite. La phase de ligue de la Ligue Europa laisse encore six matchs à disputer à l’OL, qui compte deux victoires en deux journées après son succès 2-1 à Anderlecht en septembre. Doubler Benzema et Lisandro est donc à sa portée dès le prochain but. Accrocher Sonny Anderson demandera quatre réalisations de plus.

Ce que le record change avant OL Nice

Rien au classement, beaucoup dans la tête. Lyon reçoit Nice dimanche à 20 h 45 au Groupama Stadium pour la 7e journée de Ligue 1. Quatrième avec 11 points, l’équipe de Paulo Fonseca peut prendre ses distances avec un Gym neuvième (8 points), qui reste sur une victoire contre Strasbourg (2-1) mais encaisse au moins un but depuis cinq matchs.

La seconde période contre Palace a laissé des questions au milieu, et le capitaine a fini sur la réserve. Fonseca devra doser son temps de jeu sur trois jours. Côté niçois, Olivier Pantaloni sera privé de Laurent Abergel et de Morgan Sanson. Lyon fait toujours sans Mohamed Ouédraogo, touché aux ligaments croisés. La rencontre sera arbitrée par François Letexier.

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Combien de buts Tolisso a-t-il marqués en Coupe d’Europe avec l’OL ?

Douze, comme Karim Benzema et Lisandro López. Le dernier date du 15 octobre 2026 contre Crystal Palace en Ligue Europa, un match résumé sur le site officiel de l’OL.