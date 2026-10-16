Accueil - Mercato OL - OL : Fonseca et Lyon impressionnants en Ligue Europa

Paulo Fonseca et l’OL réalisent des résultats impressionnants en Ligue Europa depuis la saison dernière. La victoire contre Crystal Palace (3-2), jeudi au Groupama Stadium, le confirme.

L’OL s’impose avec détermination face à Crystal Palace de Pierre Sage

L’OL a montré une énorme cohésion et de la détermination, jeudi soir, lors du match remporté (3-2) contre Crystal Palace. L’équipe de Paulo Fonseca a fait preuve de solidarité et surtout d’efficacité lors de cette rencontre de la 2e journée de la phase de ligue de Ligue Europa.

Lyon a sorti ses crocs et griffes dès l’entame du match en inscrivant le premier but par Corentin Tolisso à la 8e minute de jeu. Le capitaine des Gones et ses coéquipiers menaient (2-0) à la pause grâce à Ernest Nuamah.

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Très entreprenant, l’Olympique Lyonnais a inscrit un troisième but à la 76e minute par Pavel Sulc, sorti du banc de touche, alors que les Eagles avaient réduit le score (2-1, 50e). Vainqueur du match contre le RSC Anderlecht en Belgique, lors de la première journée, l’OL enchaîne ainsi avec un deuxième succès précieux.

Lyon est 8e et bien placé pour une qualifcation directe

Grâce aux trois points glanés face à Crystal Palace, le club rhodanien est 8e au classement avec 6 points (+2). Il est donc provisoirement parmi les équipes détenteurs du ticket pour une place qualificative directement en huitième de finale.

Évidemment, il reste encore 6 matchs à disputer dans la poule unique de 36 équipes, mais l’équipe de Paulo Fonseca réalise pour l’heure un parcours sans faute. Elle figure parmi les 10 clubs ayant remporté leurs deux premiers matchs. Lyon est devancé par la Juventus (1re), le Bayer Leverkusen (2e) ou encore le Benfica (3e) grâce à leur meilleure différence de but.

Fonseca : « Mon équipe avait le contrôle et cette volonté du résultat positif »

Dans sa réaction d’après-match, le technicien portugais des Gones a apprécié la prestation de son équipe. Il estime qu’elle a dominé celle de Pierre Sage et a bien géré ses temps forts et ses temps faibles.

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« Nous avons fait une première mi-temps formidable. Nous avions le contrôle et mon équipe avait cette volonté d’avoir le résultat positif à la fin du match. Il y a naturellement eu une réaction de Crystal Palace avec le deuxième but concédé, mais j’étais tranquille. Mon équipe a de l’énergie et beaucoup de courage », a commenté Paulo Fonseca.

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Pour rappel, l’Olympique Lyonnais avait fait une excellente campagne en Ligue Europa la saison dernière. Grâce à 7 victoires, une seule défaite, 18 buts marqués et seulement 5 concédés en phase de poule, l’équipe de Paulo Fonseca avait fini première sur 36 équipes. Elle s’était ainsi qualifiée directement pour les 8es de finale, avant son élimination par le Celta Vigo.

Rebondir en Ligue 1

En Ligue 1, l’OL a déjà concédé 2 matchs nuls et une défaite contre en 6 journées. Il pointe de ce fait à la 4e place au classement, avec 11 points, soit 3 de moins que le leader, l’AS Monaco. Fort de son succès en Coupe d’Europe, Lyon devrait rebondir en championnat après sa défaite à Lens la semaine dernière.

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