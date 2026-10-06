Accueil - Mercato OL - Centre de formation de l’OL : Benzema, Lacazette et l’OL Academy

Le centre de formation de l’OL a produit Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Nabil Fekir ou Rayan Cherki. En juin 2025, 37 joueurs formés à Lyon avaient déjà porté le maillot de l’équipe de France A.

De Tola Vologe à Meyzieu

Pendant cinquante-cinq ans, les jeunes Lyonnais se forment au centre Tola Vologe, ouvert en 1961 près de Gerland et baptisé du nom d’un sportif lyonnais tué par la Gestapo. Les travaux de l’OL Academy de Meyzieu commencent en octobre 2015, à deux arrêts de tram du nouveau stade. Le site, ouvert à la rentrée 2016, couvre 68 000 m², compte cinq terrains et accueille garçons et filles.

Les classements de la FFF

Le centre de formation de l’OL a été classé premier six saisons de suite, de 2013 à 2019, puis de nouveau en 2021-2022. Il a glissé au deuxième rang en 2023-2024 et au quatrième en 2024-2025. Dans le classement publié par la Fédération française de football en juillet 2026, Lyon partage la troisième place avec Rennes, derrière le PSG et Toulouse.

Quatre Coupes Gambardella

Centre de formation de l’OL : Benzema, Lacazette et l’OL Academy 6

Les moins de 19 ans lyonnais ont remporté la Coupe Gambardella en 1971, 1994, 1997 et 2022. Le dernier titre, le 7 mai 2022, s’est joué aux tirs au but contre Caen (1-1, 5-3).

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Les joueurs formés à Lyon

Ludovic Giuly, Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, arrivé de Clairefontaine en 2002, Alexandre Lacazette, Samuel Umtiti, Corentin Tolisso et Nabil Fekir appartiennent aux générations passées par le centre de formation de l’OL. Plus récemment sont sortis Houssem Aouar, Rayan Cherki, Pierre Kalulu, Castello Lukeba et Malo Gusto.

Les ventes rapportent gros. Malo Gusto est parti à Chelsea en 2023 et Castello Lukeba à Leipzig la même année, chacun pour 30 millions d’euros plus 5 millions de bonus. Rayan Cherki a rejoint Manchester City en juin 2025 pour 36,5 millions d’euros, plus 6 millions de bonus.

La direction et la génération 2026

Le 15 janvier 2026, l’ancien Lyonnais Christian Bassila, passé par l’INF Clairefontaine, a pris la direction de l’académie. « Revenir à l’Olympique Lyonnais, c’est revenir à mon histoire », a-t-il déclaré lors de sa nomination, selon Orange Sports.

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Parmi les jeunes à suivre figurent Rémi Himbert, buteur à 17 ans pour sa première titularisation, contre le PAOK en Ligue Europa, Khalis Merah, au club depuis 2016, et le défenseur Melvyn Otobo, qui a signé son premier contrat professionnel.

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Questions fréquentes sur le centre de formation de l’OL

Où se trouve le centre de formation de l’OL ?

À l’OL Academy de Meyzieu, ouverte en 2016, après plus de cinquante ans au centre Tola Vologe.

Quels joueurs ont été formés à l’OL ?

Notamment Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Nabil Fekir, Corentin Tolisso, Rayan Cherki et Malo Gusto.

Combien de Coupes Gambardella l’OL a-t-il gagnées ?

Quatre, en 1971, 1994, 1997 et 2022.

Qui dirige le centre de formation de l’OL ?

Christian Bassila, depuis le 15 janvier 2026. Toute l’actualité du club est sur notre page OL.