Accueil - Suivez l'actualité des grands clubs - Bayern Arsenal 21 h : Olise suspendu, ce que dit la presse

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Olise suspendu alors que le Bayern Munich reçoit Arsenal ce mercredi 21 octobre à 21 h à l’Allianz Arena. Huit jours après son carton rouge à Stavanger, le geste de l’international français fait encore parler en Allemagne, où l’on s’interroge sur la dépendance du club bavarois à son ailier.

Olise carton rouge : le geste qui le prive d’Arsenal

Le 13 octobre, en Norvège, le Bayern menait 3-2 face au Viking. Déjà averti pour un tirage de maillot qui cassait un contre, Olise a perdu ses nerfs face au capitaine adverse Zlatko Tripić et lui a envoyé le ballon au visage. Deuxième jaune, exclusion à la 74e minute. À dix, les Bavarois ont concédé l’égalisation à la 90e (3-3). C’était le premier carton rouge de sa carrière professionnelle, et il entraîne une suspension automatique pour la réception des Gunners.

Vincent Kompany n’a pas cherché d’excuse à son joueur : « Ce carton rouge est évidemment idiot au possible. Ça ne doit pas arriver. » Max Eberl, directeur sportif, a reconnu que Tripić avait joué « comme un sale type » qui voulait gagner le match. L’intéressé, lui, a savouré au micro de la chaîne norvégienne TV2 : « C’est génial. » Et de préciser à propos d’Olise : « Il ne devait pas se sentir trop à l’aise ici. »

Ce que disent Kicker, Bild et la presse anglaise

Le Kicker a mis l’accent sur le camp norvégien, en titrant sur un Tripić qui fête l’exclusion et dévoile que les provocations étaient préparées. Bild est allé plus loin en ouvrant ses colonnes à Dietmar Hamann. L’ancien milieu du Bayern s’inquiète d’une équipe qui, sans Olise pour faire la différence, ne trouve personne d’autre pour le faire. Sa formule : « Pas d’Olise, pas de fête. » Serge Gnabry a répondu sans s’énerver : « Nous essayons simplement de gagner nos matchs. »

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Dans sa chronique pour Sky, Lothar Matthäus estime qu’Olise « s’est puni lui-même », car « chaque footballeur brûle de jouer ce genre de match », avant d’ajouter qu’on ne peut « de toute façon pas le remplacer poste pour poste ». En Angleterre, Sports Illustrated parle d’un « scénario cauchemar » pour le Bayern et d’une « tournure bienvenue » pour Arsenal.

Bayern Arsenal compo : qui pour remplacer Olise ?

Avec Olise suspendu, Kompany a plusieurs pistes. Ismael Saibari a tenu le poste de meneur lors du large succès contre Leipzig (6-1), où Luis Díaz a signé un triplé. Serge Gnabry et Lennart Karl reviennent de blessure, mais manquent de rythme. Jamal Musiala, touché aux muscles, est forfait. Manuel Neuer reste incertain : selon le Kicker, Kompany conditionnait sa présence à l’entraînement final de mardi, et Jonas Urbig se tient prêt.

Le flou ne s’arrête pas là. Joshua Kimmich a manqué cette dernière séance « pour raisons personnelles », a expliqué l’adjoint Aaron Danks, qui ne savait pas « ce que cela signifie pour demain ». Kompany lui-même, malade et gêné à la hanche selon plusieurs médias allemands, pourrait ne pas être sur le banc. Harry Kane prévient : « Quand un de vos joueurs clés manque, vous sentez forcément la différence. »

En face, Arsenal arrive avec deux victoires, 4 buts marqués et aucun encaissé, dont un 3-0 contre Lille le 13 octobre. Le Bayern compte 4 points. La saison passée, les Gunners avaient battu les Bavarois 3-1 à l’Emirates.

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Olise suspendu : ce que cette absence pèse pour le Français

L’ailier tournait à 9 buts et 5 passes décisives en 10 matchs cette saison, après un record de sept passes décisives avec les Bleus au Mondial 2026. Il a déjà répondu contre Leipzig, buteur dans la foulée de son exclusion, ce que Matthäus a salué. Rater le choc contre Arsenal à cinq jours du Ballon d’Or 2026, dont il fait partie des cinq Bleus nommés, tombe mal pour son image. Sur le terrain, l’attaque du Bayern devra prouver mercredi qu’elle sait gagner sans lui.

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