Accueil - PSG mercato - PSG : Après City, Ousmane Dembélé lâche une boutade sur son repos

Invité à commenter la victoire de son équipe en Ligue des Champions contre Manchester City (4-2), mercredi soir, l’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, a répondu aux récentes critiques. Au micro de Canal+, le joueur de 29 ans s’est montré très inspiré.

Ousmane Dembélé : « Je vais peut-être demander d’autres vacances »

Après un peu de repos accordé par Luis Enrique, Ousmane Dembélé est revenu en pleine forme et a marqué contre Manchester City, mercredi soir, à l’Etihad Stadium, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Le Ballon d’Or 2025 a fait taire les critiques en réalisant une bonne prestation.

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Le numéro 10 du PSG en a profité pour, une nouvelle fois, appuyer sur l’actualité du moment, et les critiques reçues après la petite pause accordée par son entraîneur après une trêve internationale qui avait été compliquée avec l’équipe de France.

« Si je n’ai rien entendu de tout ce qu’il s’est dit sur moi lors de la trêve internationale ? Non, vraiment pas du tout (sourire) ! Il y a eu la trêve, et après je suis parti en vacances. D’ailleurs, je vais peut-être demander d’autres vacances. Ça fait dix ans qu’on me critique, ça ne va pas changer, hein ! », a lancé Ousmane Dembélé au micro de Canal+, avant d’en remettre une couche : « c’était un bon match.

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Le mardi ou le mercredi, je prends vraiment du plaisir à jouer, surtout quand je reviens de vacances » Chambré par Hervé Mathoux, qui lui a dit qu’il pourrait de nouveau être en vacances ce week-end vu que ça fonctionne bien en Ligue des Champions, le partenaire de Désiré Doué a répondu avec ironie : « d’autres vacances bientôt ? Oui, c’est possible que le coach me libère jusqu’au mois de mars, je pense, après on verra. C’est le coach qui décide. »

Dembélé décortique le match Man City – PSG

Ousmane Dembélé est revenu sur le scénario du match entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Pour l’ancien ailier du FC Barcelone, le PSG « a eu énormément d’espaces, on a su très bien jouer surtout en première période et on a été vraiment efficace dans la surface. »

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Parlant de la deuxième période du match, où les Parisiens se sont fait peur avec un relâchement, le natif de Vernon avoue « il y a eu un écart, en deuxième période on s’est quand même un peu relâché et City c’est une bonne équipe. Dès que tu te relâches face à des joueurs comme ça, tu le payes cash en Ligue des champions. »

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