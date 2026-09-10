Accueil - PSG - Mercato PSG : Hansi Flick veut Fabian Ruiz au FC Barcelone !

Selon Fichajes, Fabian Ruiz figure désormais parmi les cibles du FC Barcelone pour l’été prochain. Hansi Flick, l’entraîneur du FC Barcelone, ferait même du joueur du PSG une priorité pour densifier son milieu de terrain.

Mercato PSG : Hansi Flick réclame la signature de Fabian Ruiz

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Avec un contrat désormais prolongé jusqu’en juin 2028, assorti d’une année supplémentaire en option, Fabian Ruiz poursuit son histoire avec le Paris Saint-Germain. Mais le FC Barcelone aimerait bien y mettre fin. À en croire le site Fichajes, Hansi Flick souhaite disposer de la meilleure rotation au monde pour continuer à remporter tous les titres.

La direction du FC Barcelone aurait ainsi pris contact avec les représentants de Fabian Ruiz afin de discuter de son transfert lors du prochain mercato estival. Le milieu de terrain du PSG serait intéressé par un retour en Espagne. Après l’arrivée de Rodri cet été, le Barça aimerait attirer Fabian Ruiz dans un an.

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Le média ibérique précise que la demande du transfert de Ruiz aurait été formulée directement par l’entraîneur barcelonais afin de renforcer le milieu de terrain, profitant du fait que le contrat de l’international espagnol avec le club français expire le 30 juin 2028.

L’ancien joueur du SSC Naples est perçu comme une alternative pour faire tourner Pedri, notamment compte tenu de la vente potentielle de Frenkie de Jong lors du mercato hivernal et de l’incertitude concernant l’avenir de Gavi.

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Le Champion du monde 2026, double vainqueur de la Ligue des Champions sous les ordres de Luis Enrique au PSG, souhaite revenir en Liga après des passages au Betis Séville et à Elche. La perspective de retrouver Rodrigo Hernández sur le terrain représente un atout tactique majeur pour le staff technique des Blaugranas.

Xabi Alonso veut Fabian Ruiz dès cet hiver

Mais le FC Barcelone n’est pas seul sur ce coup, puisque Chelsea serait aussi sur les rangs pour recruter le joueur de 30 ans. L’entraîneur Xabi Alonso aurait demandé l’arrivée de Fabian Ruiz lors du prochain mercato hivernal afin de pallier le départ d’Enzo Fernandez à Manchester City.

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Le club londonien dispose des moyens financiers nécessaires pour formuler une offre officielle au Paris SG en cours de saison, tentant ainsi de contrecarrer les plans du staff catalan. Joan Laporta et Deco conditionnent leur ultime tentative de recrutement au milieu de terrain au départ préalable de plusieurs joueurs afin de libérer des places dans l’effectif.

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Le FC Barcelone restera en contact avec les agents de Fabian Ruiz en novembre 2026 afin de déterminer s’il convient d’égaler une éventuelle offre de Chelsea avant l’ouverture du mercato hivernal. Pour rappel, Fabian Ruiz est évalué à 30 millions d’euros sur Transfermarkt.