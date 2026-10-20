Accueil - Mercato OM - OM: Genesio déçu par la direction, les tensions persistent

Le succès retrouvé ne suffit pas vraiment à dissiper les tensions à l’OM. Un désaccord entre Bruno Genesio et Frank McCourt continue d’alimenter les débats à Marseille.

Bruno Genesio entre critiques et soulagement à l’OM

Bruno Genesio traverse une période mitigée à l’Olympique de Marseille. Battu à domicile par l’Olympiakos (1-0) en Ligue Europa, l’entraîneur phocéen a vu les critiques se multiplier. Son équipe a su réagir dimanche à Angers (5-2, 7e journée). Ce succès offre un peu d’air à un OM en quête de repères en cette première partie de saison.

Son attaquant Igor Paixão a même retrouvé le chemin des filets. De quoi réjoui Bruno Genesio qui pleinement confiance en son joueur. Le technicien marseillais a retrouvé de la confiance. Mais en coulisses, le malaise persiste à Marseille. L’ancien coach lyonnais avait multiplié les messages à destination de Frank McCourt.

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Le président de l’OM, muet jusqu’ici, était invité à se prononcer clairement sur les ambitions réelles du club. Sachant que les Phocéens n’ont recruté aucun joueur cet été. Bruno Genesio doit donc composer avec un groupe très restreint. Il redoute sans doute de revivre un tel mercato cet hiver, alors que son effectif manque de profondeur.

Raph Football réclame une réaction de McCourt

Cette situation agace d’ailleurs une boonne partie des observateurs de l’OM, à l’image du YouTubeur Raph Football. Sur le plateau de Football Club de Marseille, il a livré un plaidoyer sans détour : « Genesio vise Frank McCourt. Il lui a fait beaucoup d’appels du pied depuis le début de la saison. McCourt ne s’est toujours pas exprimé. Il faut libérer Genesio. C’est une année de transition, même si, à Marseille, on a souvent l’impression d’y être ».

Ces propos prennent du poids d’autant plus que le calendrier promet d’être chargé. Après un déplacement à Sturm Graz en Ligue Europa, Marseille recevra Le Havre puis Toulouse en championnat. Autant de rendez-vous pour confirmer le réveil phocéen avant de l’ouverture du mercato hivernal.

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Sans prise de parole forte de la direction ni renforts à venir, Bruno Genesio pourrait vite voir ses ambitions se heurter à la réalité du terrain. Le silence de Frank McCourt, lui, ne pourra pas durer éternellement, à l’approche d’un hiver décisif.