Accueil - Mercato OM - OM : Hojbjerg écarté du groupe plus longtemps que prévu ?

Pierre-Emile Hojbjerg regarde l’Olympique de Marseille briller sans lui. Le Danois, blessé, pourrait même voir son retour dans le groupe repoussé plus que prévu. Bruno Genesio dispose désormais de solutions crédibles au milieu.

OM : Genesio tient son nouveau trio dans l’entrejeu

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a sous doute lrouvé la formule qui lui manquait en début de saison. Lors de la victoire à Angers (5-2), Bruno Genesio a associé Tochukwu Nnadi et Nouhoum Kamissoko dans l’entrejeu. Tandis que Himad Abdelli a été placé un cran plus haut. Ce trio a séduit par son énergie et sa complémentarité.

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Le jeune Kamissoko a même couronné sa soirée par un premier but en Ligue 1. Ce choix de Bruno Genesio a été concluant. D’autant plus que Pierre-Emile Hojbjerg est toujours à l’infirmerie. L’international danois s’est blessé avec sa sélection lors de la trêve internationale. Il n’a pas disputé les trois dernières sorties de l’OM en raison de cette blessure.

Le statut de Pierre-Emile Hojbjerg remis en cause

Son absence relance le débat sur sa place à l’Olympique de Marseille. Certains observateurs le disent sans détour. Pierre-Emile Hojbjerg devrait perdre son statut d’intouchable à l’OM. L’insider Marwan Belkacem estime que le technicien doit se fier aux performances plutôt qu’à la hiérarchie.

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Il déclare : « il faut absolument que Genesio fasse confiance à ce qu’on a vu plutôt qu’aux statuts. Vous vous rendez compte de quoi certains se sont satisfaits au milieu avec Hojbjerg ? Rien ne justifie que PEH soit un indiscutable à date, la différence est notable. Qu’il élève drastiquement son niveau de jeu ».

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Les prestations de Nnadi, Kamissoko et Abdelli montrent à ses yeux que l’OM a longtemps souffert d’un déficit d’activité dans l’entrejeu. Le consultant de RMC David Gluzman partage cet avis. Il estime que Marseille a livré une copie cohérente avec un double pivot besogneux, « mieux adapté à la réalité de la Ligue 1 » et aux qualités réelles du groupe.

Une concurrence voulue, mais pas une rupture

Bruno Genesio a lui-même salué la complémentarité de ses deux jeunes milieux à Angers. Il voit surtout davantage d’options dans ce secteur. Son message est limpide. L’entraîneur de l’OM veut de la concurrence et plusieurs associations possibles pour la suite de la saison.

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Rien ne prouve pour autant que Pierre-Emille Hojbjerg soit écarté durablement. Son forfait contre Angers était lié à son état physique. Le staff de l’Olympique de Marseille devra d’abord le retrouver en pleine forme avant de trancher. Même si le contexte a changé. Nnadi et Kamissoko ont saisi leur chance et proposent des alternatives crédibles. Le Danois devra donc reconquérir sa place plutôt que la recevoir automatiquement.