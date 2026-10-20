Accueil - Mercato OM - Mercato OM : Balerdi à la Roma, les 13 M€ en danger

Leonardo Balerdi a quitté l’OM pour l’AS Roma à la fin du mercato estival, mais son dossier reste ouvert à la Commanderie. Le défenseur argentin peine à trouver sa place chez Gian Piero Gasperini. Or c’est justement son temps de jeu qui conditionne le versement de 13 millions d’euros à l’Olympique de Marseille l’été prochain.

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Le montage bouclé le 30 août pour le transfert de Leonardo Balerdi se joue en deux étapes. La Louve a d’abord réglé environ un million d’euros pour un prêt payant. Vient ensuite une option d’achat de 13 millions, qui deviendra obligatoire à l’issue de la saison 2026-2027 si deux conditions sont remplies : une Roma qualifiée au minimum pour la Ligue Europa, ce qui revient en pratique à finir dans le top 5 de Serie A, et un seuil de minutes jouées par l’Argentin dont le chiffre exact n’a pas été rendu public.

Le premier verrou ne fait guère trembler Marseille. Après sept journées, les Giallorossi restent invaincus, avec 17 points, cinq victoires et trois petits buts encaissés. Seuls l’Inter et la Lazio, à 19 points, font mieux.

342 minutes jouées, le vrai point noir pour Marseille

Le second verrou est beaucoup plus fragile. Balerdi ne totalise qu’environ 342 minutes depuis la reprise : quatre apparitions en championnat, dont deux titularisations, et une entrée en jeu en Ligue des champions. À ce rythme, l’ancien capitaine olympien reste un joueur de rotation dans une arrière-garde qui tourne déjà très bien sans avoir besoin de lui.

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Son arrivée tardive pèse aussi. Débarqué à Rome le dernier week-end du mercato, il a manqué toute la préparation estivale, alors que la défense à trois de Gasperini repose sur un marquage individuel exigeant, long à assimiler.

Le contraste avec ses dernières saisons sur la Canebière est frappant. Six ans au club, le brassard sous Roberto De Zerbi, le statut de joueur le plus capé de l’effectif : Balerdi n’avait plus l’habitude du banc. Après son départ, il avait d’ailleurs reconnu être trop content de quitter Marseille pour relancer sa carrière.

Pourquoi l’OM ne peut pas se passer de ces 13 M€

L’été a pourtant rapporté gros au club phocéen, avec les ventes de Medina, Rulli, Greenwood, Aubameyang et Timber. Mais la DNCG garde un œil attentif sur les comptes et de nouvelles sanctions ne sont pas exclues l’été prochain. Stéphane Richard et Grégory Lorenzi comptent donc sur ce transfert définitif pour respirer.

Un retour de Balerdi poserait en plus un casse-tête sportif. Bruno Genesio dispose déjà d’Aguerd, Meïté, Egan-Riley, Kondogbia, Cornelius et du jeune Koum dans l’axe. Récupérer un salaire supplémentaire à un poste déjà encombré, sans toucher les millions espérés, serait le pire scénario pour la direction. Tous les dossiers chauds sont à suivre sur notre page mercato OM.

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Il reste 31 journées de Serie A à l’Argentin pour gagner la confiance de Gasperini. Chacune d’elles rapprochera ou éloignera un peu plus l’OM de ses 13 millions.

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