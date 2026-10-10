Ligue 1 : L’ESTAC dévoile un maillot vert pour défier l’OM

L’ESTAC Troyes a dévoilé son troisième maillot pour la saison 2026-2027. Il s’agit d’une tunique verte inspirée des lacs de l’Aube, que le club entend mettre à l’honneur à l’occasion de la réception de l’OM.

Troyes-OM : Un troisième maillot vert pour affirmer l’identité de l’ESTAC

L’ESTAC prend une direction originale. Alors que plusieurs formations profitent d’Octobre Rose pour mettre en avant cette campagne de sensibilisation, le club troyen mise sur différentes nuances de vert pour son troisième équipement. Selon le communiqué publié par le club sur son compte officiel X, cette création s’inspire de trois sites emblématiques du département : le lac d’Orient, le lac du Temple et le lac d’Amance.

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Le choix esthétique ne doit rien au hasard. Le vert d’eau rappelle les paysages de la forêt d’Orient, tandis que des teintes plus profondes évoquent les autres étendues aquatiques. Les textures reproduisent les reflets et les ondulations de l’eau, jusque dans le dessin des numéros. Le col et les manches, habillés d’un vert foncé, complètent l’ensemble. Une manière de porter les couleurs du territoire sans transformer le terrain en jardin botanique.

Une tunique qui raconte l’Aube au-delà du rectangle vert

Avec cette nouvelle tenue, l’ESTAC poursuit une démarche déjà visible sur ses deux premiers maillots de la saison. Après la Ruelle des Chats et les maisons à pans de bois de Troyes, le club élargit son hommage à l’ensemble du département. La sculpture Le Cœur de Troyes, réalisée par Michèle et Thierry Kayo-Houël et installée près de la Seine, figure également sur cette troisième tunique.

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Le club résume cette ambition dans son communiqué : « Cette saison, les lacs de l’Aube inspirent notre troisième maillot. Une tunique aux nuances de vert et aux textures qui évoquent la surface de l’eau. » La signature « Troyes, un terrain de jeu » accompagne ce projet, qui associe identité sportive, patrimoine local et valorisation touristique. Le maillot devient ainsi davantage qu’un équipement de compétition. Il sert aussi de vitrine au territoire aubois.

Une chasse au trésor pour dévoiler la nouvelle tenue

Pour présenter son maillot, l’ESTAC a imaginé une opération originale dans les rues de Troyes. Vingt codes ont été dissimulés le long de la Seine, chacun permettant d’obtenir les coordonnées de l’un des trois lacs mis à l’honneur. Cette chasse au trésor a précédé la soirée officielle de lancement organisée à la Maison des Lacs, à Mesnil-Saint-Père.

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Une soixantaine d’invités, dont les gagnants de cette aventure, ont assisté à la révélation. Cette initiative prolonge la volonté du club de rapprocher son public de son environnement. En associant jeu, découverte et football, l’ESTAC soigne son image tout en donnant une dimension collective à cette présentation.

Un symbole territorial avant le rendez-vous contre Marseille

La réception de l’Olympique de Marseille offre une vitrine importante à cette nouvelle tenue. L’affiche attire traditionnellement l’attention des supporters et des observateurs, ce qui peut donner une visibilité supplémentaire à cette création. Toutefois, les informations communiquées ne précisent ni les modalités commerciales détaillées du maillot ni les conditions exactes de son utilisation lors de la rencontre.

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Sur le plan sportif, l’équipement ne fera évidemment pas le travail à la place des joueurs. Mais il peut contribuer à renforcer le sentiment d’appartenance autour du club. Avec ce troisième maillot vert, l’ESTAC choisit de raconter une histoire locale avant de défendre ses ambitions sur le terrain. Face à Marseille, les Troyens auront ainsi une identité visuelle singulière, inspirée par les eaux de leur département.