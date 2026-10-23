Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Cathro se passe du meilleur joueur de L2, ses explications

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Avant d’affronter le FC Nantes, le nouvel entraîneur de l’ASSE a justifié le maigre temps de jeu de Zuriko Davitashvili, le meilleur joueur de Ligue 2 de la saison dernière.

ASSE : Temps de jeu réduit pour Zuriko Davitashvili

Après un mercato d’été très agité, Zuriko Davitashvili (25 ans) est resté à l’ASSE, contrairement à Lucas Stassin, son binôme de l’attaque des Verts la saison dernière. Cependant, son temps de jeu est réduit avec le nouvel entraîneur des Stéphanois.

Il a certes fait 8 apparitions en Ligue 2 en 9 journées, mais il a joué des bouts de matchs en sortant du banc de touche. L’ailier gauche géorgien ne compte que trois titularisations, pour 430 minutes de jeu cumulées.

Élu meilleur joueur de la Ligue 2 la saison dernière, il a perdu ce statut cette saison. Ian Cathro lui préfère la recrue estivale Thierno Ballo sur l’aile gauche. Ce dernier comble justement les attentes de son entraîneur. Il est auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 9 titularisations.

Cathro : « On n’a ni remplaçants ni titulaires, on a une équipe de 22 joueurs »

Interrogé en conférence de presse, sur le nouveau statut de remplaçant de Zuriko Davitashvili, le coach de l’AS Saint-Etienne a répondu avec diplomatie : « On n’a pas de remplaçants ni de titulaires, on a 22 joueurs, c’est ce que je leur dis ».

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Evidemment, le meilleur buteur de l’ASSE la saison dernière (avec 17 buts) ne fait pas partie des priorités de Ian Cathro. Il est plutôt dans la rotation.

« J’ai dit après la rencontre contre le Red Star : maintenant, on a une équipe. J’ai parlé autant des joueurs sur le banc que ceux sur le terrain. C’est ce qui nous permet de nous améliorer tous les jours. Je veux que vous reteniez que cette équipe n’a pas de titulaire ni de remplaçant, tout le monde est concerné. Elle est faite d’un groupe entier », a-t-il expliqué ensuite.

Saint-Etienne : Ian Cathro assume ses choix

Le technicien écossais a terminé ses propos par une mise au point, dans laquelle il assume ses choix forts. « Je dois prendre des décisions, elles sont discutables évidemment, si certains ne sont pas d’accord, c’est possible bien entendu, mais c’est la vie d’un groupe », a-t-il déclaré.

Pour rappel, Zuriko Davitashvili avait tenté de quitter l’AS Saint-Etienne, dans la foulée de la relégation en Ligue 2, à l’été 2025. Il en avait été empêché par la direction du club, qui avait repoussé plusieurs offres. Cet été, il était encore sur le marché des transferts, mais Kilmer Sports Ventures n’a pas été satisfait des propositions reçues.

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