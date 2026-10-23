Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Cathro assume la fermeture des entraînements au public

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Ian Cathro a justifié ce jeudi, en conférence de presse, la baisse du nombre d’entraînements ouverts au public à l’ASSE. Deux jours avant la réception du FC Nantes, pour la 10e journée de Ligue 2, l’Écossais plaide pour la discrétion du groupe, mais promet de nouvelles initiatives afin de rapprocher le club de ses supporters.

ASSE : Ian Cathro privilégie la discrétion avant les rendez-vous décisifs

Les Verts s’entraînent moins souvent sous les yeux du public que la saison dernière. Ian Cathro s’en est expliqué devant la presse, à l’approche du match contre le FC Nantes. Il revendique une décision du staff, dictée par l’envie de préparer les rencontres dans un cadre plus fermé, sans couper le lien avec les supporters stéphanois.

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« On a besoin de travailler au calme et dans la discrétion », a expliqué l’entraîneur de l’ASSE. Il a aussi donné la raison de cette organisation : « Il nous faut juste de la discrétion pour travailler, pour préparer les rencontres qui nous attendent ». Côté staff, l’idée est de protéger la préparation du groupe, surtout pour éviter que des informations tactiques ne fuitent avant les matchs.

Les supporters toujours au cœur du projet stéphanois

Ian Cathro a pourtant refusé de parler de rupture avec le public de Geoffroy-Guichard. Il veut garder un lien solide avec les supporters, sous d’autres formes, censées concilier proximité et contraintes sportives. Rendre le club inaccessible n’est pas le but. Il faut plutôt revoir les moments où joueurs et public se croisent.

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« Ce n’est pas une histoire de fermer les portes, on veut se connecter avec les supporters, inspirer des jeunes fans », a-t-il insisté. Selon lui, des pistes sont à l’étude depuis plusieurs semaines pour offrir une expérience différente. « On ne veut pas se couper de notre public mais plutôt créer des voies différentes pour voir nos supporters », a-t-il ajouté. L’ASSE veut donc garder la ferveur populaire autour du club, malgré moins d’entraînements ouverts.

De nouvelles traditions attendues, sans calendrier précis

Parmi les idées évoquées, des rendez-vous mieux structurés, avec de l’animation et un accueil amélioré. Cathro voudrait aussi que ces initiatives donnent envie aux jeunes passionnés, surtout à ceux qui rêvent d’entrer un jour au centre de formation. Au-delà des simples séances ouvertes, le club vise des moments de partage mieux organisés.

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Reste que ni date ni programme détaillé n’ont été communiqués. Les modalités sont donc à confirmer. D’ici là, la priorité est de préparer la réception de Nantes. Ian Cathro tente ainsi de tenir ensemble confidentialité sportive et proximité avec les supporters, que l’ASSE espère faire cohabiter.