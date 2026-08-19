Mercato ASSE : Une offensive lancée pour Zuriko Davitashvili

Un club intéressé par les services de l’ailier de l’ASSE, Zuriko Davitashvili depuis longtemps serait revenu à la charge, à douze de jours de la fin du mercato.

ASSE Mercato : Le prix de Davitashvili refroidit ses courtisans

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L’avenir de Zuriko Davitashvili à l’ASSE est toujours incertain, à moins de deux semaines de la fermeture du marché des transferts d’été. Inscrit sur la liste des joueurs sur le départ dans le Forez, cet été, il est en instance de transfert.

L’attaquant des Verts est d’ailleurs ménagé ce début de saison, pour éviter de l’exposer à une éventuelle blessure. Remplaçant contre Sochaux, puis face à Clermont Foot, il a cumulé seulement 52 minutes de jeu en deux journées de Ligue 2.

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L’AS Saint-Etienne attend des offres concrètes pour son meilleur buteur de la saison dernière. Les quelques propositions évoquées par la rumeur du marché sont estimées largement inférieures à la demande des Stéphanois.

En effet, Kilmer Sports Ventures (KSV) exigeraient une indemnité entre 15 et 20 millions d’euros pour céder Zuriko Davitashvili. Ce prix a refroidi quelques prétendants, dont le Besiktas et le TSG Hoffenheim.

L’Olympiakos revient à la charge pour le buteur de Saint-Etienne

Révélé depuis le début du mercato d’été, l’intérêt de l’Olympiakos est resté longtemps au point mort. Ces dernières heures, une offensive du club basé à Athènes, pour le meilleur joueur de Ligue 2 de la saison dernière, est révélée.

Selon la Gazzetta, la piste Zuriko Davitashvili est désormais la priorité de la Direction du Pirée. Si on en croit le média grec, l’Olympiakos est revenu à la charge pour boucler le transfert de l’international géorgien (54 sélections). En cas d’échec, le plan B des Athéniens serait Junior Kadile (23 ans) du FC Lausanne-Sport en Suisse, d’après la source.

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Pour rappel, le numéro 22 de l’ASSE est valorisé à 12 millions d’euros par Transfermarkt, soit le double du prix auquel il a été transféré de Bordeaux en juillet 2024.