ASSE : Le mercato de KSV validé par le début des Verts en L2

Le début de saison canon de l’ASSE en Ligue 2 valide, pour l’instant, le mercato estival de Kilmer Sports Ventures (KSV).

ASSE : Breum, Ballo, Csongvai, Svetlin et Naïr impressionnants

La suite après cette publicité

L’ASSE domine la Ligue 2 grâce à ses trois victoires éclatantes. Les statistiques des Verts sont impressionnantes en ce début de saison : 9 points au compteur, une différence de buts de +9, 10 buts inscrits, 1 seul but encaissé et 2 clean sheet en 3 journées de championnat.

Les performances des recrues estivales sont particulièrement satisfaisantes. Le milieu offensif Jakob Breum séduit déjà les observateurs de la Ligue 2. En plus de ses qualités techniques, il se montre décisif.

À voir

Mercato OL : Lyon privé de LDC, des départs majeurs annoncés

Lisez aussi : Mercato ASSE : Offre inattendue de Norwich pour Stassin

Le Danois, recruté à Go Ahead Eagles aux Pays-Bas, est l’auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 3 matchs disputés, tout comme Thierno Ballo. Ce dernier s’est rapidement imposé sur l’aile gauche, à la place de Zuriko Davitashvili.

Dans l’entrejeu, Aron Csongvai est déjà un leader, aux côtés de Tamar Svetlin, la dernière recrue en date de l’AS Saint-Etienne. Buteur contre Grenoble, samedi dernier, le milieu défensif hongrois dégage une grande sérénité devant la défense stéphanoise.

À voir

Mercato PSG : Le coach de Liverpool confirme pour Barcola !

C’est également le cas de Sohaib Naïr en défense centrale, aux côtés du capitaine Julien Le Cardinal. Avec seulement un but encaissé, ils ont été impressionnants contre Sochaux-Montbéliard (3-0), Clermont Foot (3-1) et Grenoble Foot (4-0).

KSV change son mode de recrutement et déniche de « bons joueurs »

Séduit par les profils, les performances et l’état d’esprit des recrues stéphanoises, le journaliste Timothée Maymon valide le mercato estival de la direction du club ligérien.

« On s’aperçoit qu’au-delà de bons joueurs de football, ils se comportent en véritables leaders sur le terrain. Je vois des mecs qui ne lâchent rien, des mecs sérieux, investis, concernés et consciencieux », a-t-il fait remarquer dans le Sainté Night-Club.

Le chroniqueur de Peuple-Vert a ensuite confirmé le changement de cap de KSV concernant son mode de recrutement. « Une fois qu’ils ont ciblé des joueurs via la data, ils se renseignent sur l’état d’esprit, sur ce que le joueur est capable d’insuffler dans un vestiaire et sur la manière dont il se met au service du collectif », explique-t-il.

À voir

Mercato OL : Vente de Barcola à Liverpool, jackpot pour Lyon

Après trois journées de championnat, il est encore trop tôt pour s’emballer au sujet de l’équipe d’Ian Cathro, mais il ne fait aucun doute qu’elle est solide, équilibrée dans tous les compartiments et assez disciplinée tactiquement.

Saint-Etienne : L’intelligence de jeu des recrues fait déjà la différence

Le confrère apprécie justement l’intelligence de jeu des Verts et souligne un recrutement réajusté, comparativement aux saisons passées.

« Le recrutement basé sur la data ne se limite pas à des lignes de chiffres et de statistiques. Là, tu vois bien que tu as des joueurs qui possèdent une vraie compréhension tactique de ce qui leur est demandé et de la physionomie du match. Ils savent quand il faut accélérer et quand il faut faire tourner », a commenté Timothée Maymon.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Nadé est en Russie, officialisation imminente

ASSE : Ligue 2, Breum et Ferreira de retour contre Dijon ?

À voir

INFO PSG : Nasser Al-Khelaïfi gâte les salariés du Paris SG

Pour rappel, le groupe canadien, propriétaire de l’ASSE, s’est trompé dans certains de ses choix lors des mercatos précédents. Yunis Abdelhamid, Pierre Cornud (1,1 M€), Mahmoud Bentayg, Igor Miladinovic (3 M€), Ebenezer Annan (2 M€) ou encore Strahinja Stojkovic (2,8 M€) ont été des flops.