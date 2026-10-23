Révolution à l’ASSE : Geoffroy-Guichard bientôt disponible en 3D

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L’ASSE met à disposition de ses supporters un nouvel outil : visualiser le stade Geoffroy-Guichard en trois dimensions avant d’acheter leurs billets. Il arrive avec la prolongation, sur plusieurs années, du partenariat entre le club stéphanois et FanXP, son prestataire de solutions digitales depuis 2018.

ASSE : Geoffroy-Guichard se dévoile sous un nouvel angle

Côté numérique, l’ASSE poursuit sa modernisation. Le club stéphanois vient notamment de renouveler sa collaboration avec son partenaire FanXP. D’après Sportune, média spécialisé dans le sport business, les outils de billetterie, la boutique en ligne et l’application mobile restent en place. A tout ceci vient s’ajouter une visualisation tridimensionnelle du stade Geoffroy-Guichard.

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L’idée, permettre aux supporters de mieux repérer leur emplacement dans le Geoffroy-Guichard avant de réserver leurs places. Ils pourront ainsi se figurer leur position dans l’enceinte stéphanoise de façon un peu plus concrète, avant de choisir leurs billets. Quand l’outil sera-t-il mis en service ? Aucune date n’a toutefois été précisée, pas plus que les modalités exactes de son déploiement.

FanXP renforce aussi les coulisses du numérique

Hors de la vue du public, le partenariat prévoit aussi une évolution des solutions de paiement utilisées par l’ASSE. Le futur dispositif doit rassembler les transactions en ligne, les règlements à distance par lien et les encaissements faits sur place avec des terminaux.

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Le but est de suivre les recettes au même endroit et de rapprocher plus facilement les ventes des sommes réellement encaissées. Dans un communiqué, Anaïs Durand, responsable de la billetterie du club, insiste sur le poids de cette collaboration :

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« C’est un outil que nous utilisons au quotidien, qui nous suit dans toutes nos envies et nous laisse la liberté de faire exactement ce que nous voulons pour nos supporters ». Ces mots montrent bien la souplesse que le club recherche pour adapter ses services aux besoins de son public.

Un partenariat prolongé, des détails encore confidentiels

Le nouvel accord entre l’ASSE et FanXP est prévu sur plusieurs années. Mais ni sa durée exacte ni son montant financier n’ont été rendus publics. Il est donc impossible de mesurer précisément l’ampleur de l’investissement consenti par le club pour développer ses outils numériques. Toutefois, la modélisation 3D répond à un besoin simple.

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Il s’agit ici de mieux informer les spectateurs au moment de l’achat et leur montrer plus précisément où se trouvera leur future place. Pour le club stéphanois, elle prolonge un effort plus vaste de modernisation de la billetterie et des services digitaux. Deux inconnues demeurent pour l’instant : le calendrier de lancement de la fonctionnalité et les conditions dans lesquelles les supporters pourront y accéder.