Accueil - Mercato ASSE - ASSE : C’est horrible, Cathro sans filtre sur la trêve internationale

La longue trêve internationale perturbe l’organisation de l’ASSE, comme l’a reconnu Ian Cathro face aux médias. L’entraîneur stéphanois estime que cette période complique fortement le travail collectif avant la reprise de la Ligue 2 face à Rodez.

ASSE : Pourquoi Ian Cathro vit-il cette coupure comme un véritable casse-tête ?

Quelques heures avant la large victoire de l’ASSE contre le FC Sion au Stade Aimé-Jacquet, Ian Cathro a évoqué devant la presse les difficultés provoquées par cette trêve internationale. Dans des propos en conférence de presse, le technicien écossais n’a pas cherché à enjoliver la situation : « Pour les gens qui travaillent en club, honnêtement c’est horrible. C’est vraiment vraiment difficile. »

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Le problème tient surtout aux absences et au calendrier particulier des retours internationaux. Ian Cathro explique que certains joueurs ne rentreront que le matin d’une séance programmée mercredi prochain, obligeant le staff à décaler l’entraînement vers 17 ou 18 heures. Au bout du compte, les Verts ne devraient disposer que de quelques jours réellement normaux avec l’ensemble du groupe avant d’affronter Rodez.

Comment les Verts peuvent-ils travailler avec un groupe incomplet ?

Malgré cette situation, le staff stéphanois tente de profiter de chaque créneau disponible. Ian Cathro a notamment expliqué que certaines séquences avaient été consacrées au jeu offensif, avec l’objectif d’améliorer le contrôle des rencontres et la circulation du ballon.

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« On doit travailler sur notre manière de contrôler le jeu, sur notre façon de faire circuler le ballon pour rentrer dans les matchs plus rapidement », a détaillé l’entraîneur, en référence notamment aux axes de progression observés contre Metz. Le match contre Sion devait justement servir de laboratoire grandeur nature. Plusieurs joueurs avaient besoin d’accumuler des minutes, tandis que certains éléments plus jeunes pouvaient saisir leur chance.

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Chico Lamba, João Ferreira, Joshua Duffus et Marten-Chris Paalberg figuraient notamment parmi les joueurs concernés, tout comme Maxime Bernauer, Thierno Ballo ou Jakob Breum. Pour Ian Cathro, l’enjeu était donc double : entretenir le rythme tout en poursuivant le travail tactique, malgré un groupe largement chamboulé.

Pourquoi cette trêve peut-elle laisser des traces avant Rodez ?

Cette période particulière oblige surtout l’ASSE à jongler entre préparation collective et gestion individuelle. L’entraîneur écossais reconnaît qu’il est impossible de travailler tous les aspects du jeu avec la même efficacité lorsque plusieurs internationaux manquent à l’appel.

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Le staff doit donc sélectionner ses priorités et utiliser les matches amicaux pour offrir du temps de jeu aux éléments disponibles. Le calendrier accentue encore cette difficulté. Après cette parenthèse, Saint-Étienne devra rapidement retrouver les exigences de la Ligue 2 avec la réception ou le déplacement lié à la 8e journée contre Rodez.

Le moindre entraînement collectif prend ainsi une importance particulière. Et même si la victoire 5-1 contre Sion apporte une note positive, Ian Cathro le sait. Une trêve internationale ne se remplace pas simplement par quelques matches amicaux. Pour un entraîneur, il faut parfois faire beaucoup avec peu et surtout sans perdre le fil.