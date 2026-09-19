OM : Alerte, Bruno Genesio commence sérieusement à douter

La crise gagne du terrain à l’Olympique de Marseille. Alors que les résultats inquiètent, Bruno Genesio commencerait lui aussi à douter de sa manière de gérer l’équipe.

Pourquoi Bruno Genesio doute de sa propre gestion à l’OM ?

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Bruno Genesio traverse des heures sombres sur le banc l’Olympique de Marseille. Son équipe a subi une humiliation jeudi face au Besiktas (4-1). Mais le coach phocéen tente tant bien que mal de faire front. « Est-ce que je ressens l’envie de lâcher ? Quand vous êtes entraîneur, il y a des périodes difficiles. Celle-ci est particulièrement rude », confiait Genesio en conférence de presse.

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L’entraîneur de l’OM sait que son début de mandat vire au cauchemar. Son bilan à ce stade de la saison est de 4 défaites en 5 matchs. Même s’il affiche publiquement son désir de s’accrocher, le moral vacille en interne. RMC Sport rapporte que le technicien français de 59 ans commence sérieusement à douter de ses choix et de sa propre gestion. Genesio assumait au soir du naufrage stambouliote : « il y a toujours une responsabilité de la part de l’entraîneur ».

Vers un effondrement collectif de l’Olympique de Marseille ?

Le constat est amer. Depuis la victoire face à Strasbourg (4-0), l’équipe phocéenne n’a jamais su corriger ses errances défensives. Cela se traduit par des effondrements récurrents en seconde période et des vagues de crampes dès l’heure de jeu. « Quand les choses se reproduisent, ce n’est pas le hasard. Il y a forcément des raisons », admettait Bruno Genesio.

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Le quotidien sportif assure que le coach de l’Oympique de Marseille est « aujourd’hui tiraillé » entre deux sentiments contraires. D’une part, une frustration immense d’avoir plongé dans une aventure aux contours bien plus sombres que prévu. Sur les trois ou quatre recrues qu’il réclamait, sa direction n’a signé aucun. Le mercato de l’OM s’est achevé sans aucune arrivée.

Des voix s’opposent à son possible départ ?

D’autre part, Bruno Genesio conserve la combativité d’un technicien lucide malgré l’inquiétude grandissant des supporters. Des voix iconiques de l’OM s’élèvent d’ailleurs pour son maintien. C’est le cas notamment d’Éric Di Meco. « Je tiens à apporter mon soutien à Bruno Genesio. Je le sens dépité. Il ne doit surtout pas lâcher, je ne vois pas qui pourrait faire mieux que lui », a-t-il déclaré sur RMC Sport.

🚨 Bruno Genesio 🇫🇷 commencerait presque à DOUTER DE SES CHOIX ET DE SON MANAGEMENT ! 😬



🗞️ @RMCsport pic.twitter.com/ezpfIJkCMi — Actu Foot (@ActuFoot_) September 19, 2026

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Pour le moment, l’urgence absolue des Phocéens se nomme le Paris Saint-Germain. L’OM de Bruno Genesio tentera de relever la tête ce dimanche face au PSG. Ce premier Classique de la saison en Ligue 1 ressemble à un quitte ou double pour sauver les meubles.