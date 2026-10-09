Accueil - PSG mercato - PSG en Ligue des champions : drames, sacres et calendrier 2026-2027

Le PSG en Ligue des champions, ce fut longtemps une suite de désillusions. Paris a connu la remontada de Barcelone, une finale perdue en 2020 et plusieurs éliminations surprises, avant de soulever le trophée deux fois de suite, en 2025 et en 2026, sous la direction de Luis Enrique. Il aborde la saison 2026-2027 en double tenant du titre.

Les débuts du PSG en Coupe d’Europe des clubs champions

La première participation date de 1986-1987, après le titre de 1986. Paris tombe d’entrée contre les Tchécoslovaques de Vítkovice. Le club se rattrape dans les années 1990, avec une demi-finale perdue contre l’AC Milan en 1995, l’année où il élimine le Barça en quarts. Le bilan complet est consultable sur la fiche du club sur le site de l’UEFA.

Les années noires, de la remontada à Manchester United

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Avec l’argent de QSI, le PSG en Ligue des champions devient un habitué des phases finales, mais bute en quarts pendant quatre saisons de suite, de 2013 à 2016. En 2017, il écrase Barcelone 4-0 au Parc des Princes en huitièmes aller, puis s’effondre au Camp Nou (1-6), après avoir encaissé trois buts dans les dernières minutes.

En 2019, le scénario se répète. Vainqueur 2-0 à Old Trafford, le club perd 1-3 à domicile contre Manchester United, sur un penalty accordé dans le temps additionnel.

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2020, la première finale du PSG en Ligue des champions

Le tournoi se termine en format resserré à Lisbonne, à cause de la pandémie. Paris élimine Dortmund, l’Atalanta et Leipzig, puis perd la finale contre le Bayern Munich le 23 août 2020 (0-1), sur une tête de Kingsley Coman. En 2021, après avoir sorti Barcelone et le Bayern, le club échoue en demi-finale contre Manchester City.

2025, le premier sacre à Munich

Pour le PSG en Ligue des champions, la campagne 2024-2025 commence mal. Quinzième de la phase de ligue, Paris passe par les barrages contre Brest, puis élimine Liverpool aux tirs au but, Aston Villa et Arsenal. Le 31 mai 2025 à Munich, il bat l’Inter 5-0, le plus large écart jamais vu en finale de C1. Désiré Doué signe un doublé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia et Senny Mayulu complètent le score.

2026, le doublé à Budapest

Onzième de la phase de ligue, Paris retrouve Monaco en barrages, avant de corriger Chelsea en huitièmes (8-2 sur les deux matchs) et Liverpool en quarts (4-0). La demi-finale contre le Bayern, gagnée 6-5 au cumul, reste l’une des plus folles de la compétition. Le 30 mai 2026 à Budapest, le PSG en Ligue des champions conserve son titre contre Arsenal. Kai Havertz ouvre le score dès la 6e minute, Ousmane Dembélé égalise sur penalty, et Paris s’impose aux tirs au but (4-3).

Le Ballon d’Or 2025 reste sous le feu des critiques depuis la reprise, et il a récemment répondu sèchement à ses détracteurs.

Le PSG en Ligue des champions 2026-2027

Le double champion d’Europe a lancé sa campagne par une large victoire contre le Slovan Bratislava (6-1). Le calendrier de la phase de ligue prévoit Manchester City-PSG le 14 octobre, PSG-Barcelone le 20 octobre, Villarreal-PSG le 3 novembre et PSG-AS Roma le 25 novembre. Suivront Aston Villa-PSG le 8 décembre, Côme-PSG le 20 janvier 2027 et PSG-Galatasaray le 27 janvier.

À Manchester, les Parisiens retrouveront une équipe désormais entraînée par Enzo Maresca, successeur de Pep Guardiola depuis la fin du mois de juin 2026.

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Les records parisiens dans la compétition

Kylian Mbappé est le meilleur buteur du PSG en Ligue des champions. Marquinhos détient le record de matchs, avec plus de 120 rencontres disputées dans l’épreuve sous le maillot parisien. Avec deux titres, Paris est le seul club français à avoir remporté la compétition plus d’une fois, l’OM l’ayant gagnée en 1993.

Questions fréquentes sur le PSG en Ligue des champions

Combien de Ligues des champions le PSG a-t-il gagnées ?

Deux, en 2025 contre l’Inter (5-0) et en 2026 contre Arsenal (1-1, 4-3 aux tirs au but).

Quelle a été la première finale du PSG en Ligue des champions ?

Celle du 23 août 2020 à Lisbonne, perdue 1-0 contre le Bayern Munich.

Qu’est-ce que la remontada ?

L’élimination du PSG par Barcelone en huitièmes de finale en 2017. Vainqueur 4-0 à l’aller, Paris avait perdu 6-1 au retour.

Quel est le prochain match du PSG en Ligue des champions ?

Manchester City-PSG, le 14 octobre 2026. Toute l’actualité du club est sur notre page PSG.