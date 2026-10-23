Accueil - Mercato OL - OL : Fonseca et Lyon mal en point avant le choc contre le PSG

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L’OL a chuté lourdement à Hoffenheim (3-0), jeudi, lors de la 3e journée de la Ligue Europa. Ce qui n’est pas bon signe pour l’équipe de Lyon avant son déplacement à Paris en Ligue 1.

OL : Avant le PSG, Lyon chute lourdement à Hoffenheim

L’OL a concédé sa première défaite en phase de ligue de la Ligue Europa, jeudi soir, contre le TSG Hoffenheim. L’équipe de Paulo Fonseca n’a joué que 45 minutes face au club allemand. Elle a concédé trois buts, dont le premier dans le temps additionnel de la première période (45e +4). De retour de la pause, Lyon a encaissé le deuxième but après seulement quatre minutes de jeu (49e). Sans aucune réaction, les Gones ont été assommés à la 84e minute (3-0).

Cette défaite met évidemment l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais en colère. « La différence, c’est qu’ils ont gagné tous les duels. L’agressivité a été notre faille, on a été très passifs défensivement et nous n’avons pas été assez efficaces. Ça a été très facile pour eux de marquer leurs buts », a-t-il réagi en conférence de presse.

Fonseca fait tourner et assume son choix

Après les deux victoires contre Crystal Palace (3-2), le jeudi de la semaine dernière, puis contre l’OGC Nice (1-0), dimanche, Paulo Fonseca a décidé de faire tourner face à Hoffenheim. Le capitaine Corentin Tolisso était sur le banc de touche au coup d’envoi. Tout comme Moussa Niakhaté, Ernest Nuamah ou encore Zachary Athekame, qui avait disputé 8 matchs consécutifs en intégralité.

Les jeunes joueurs alignés : Rémi Himbert, Khalis Merah, Kaïl Boudache, Noah Nartey ou encore Steeve Kango (blessé) n’ont pas fait le poids face à une vaillante équipe de Hoffenheim. Malgré sa déception, le technicien portugais a assumé ses choix. « Avec une équipe très jeune, contre une équipe très physique, ç’a été difficile. […]. On ne peut pas jouer tous les matchs avec les mêmes joueurs », a-t-il expliqué.

Une défaite inquiétante avant le choc au sommet

L’OL se déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG, dimanche, en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Et cette défaite n’est pas de nature à rassurer avant le choc au sommet. En effet, Lyon est en tête de la Ligue 1, suivi de Paris, mais les deux équipes comptent le même nombre de points (14 chacune). L’enjeu de la rencontre est évidemment le fauteuil de leader.

L’Olympique Lyonnais diminué contre le Paris Saint-Germain

En plus de la défaite à Hoffenheim, qui porte un coup au moral des Gones, ils seront privés de l’avant-centre vedette Loïs Openda (fissure du péroné), de l’expérimenté Nicolas Tagliafico (blessure musculaire) et de Mohamed Ouédraogo (rupture du ligament au genou).

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Quant au buteur Pavel Sulc, il est incertain. Pour justifier son absent de dernière minute en Allemagne, Fonseca avait fait savoir qu’il souffre d’un « petit problème au genou ».

À deux jours de la rencontre, l’entraîneur du club rhodanien confirme qu’il avait déjà la tête au Paris Saint-Germain en jouant en coupe d’Europe. « On a un match très difficile à Paris et je devais penser à ça », a-t-il glissé, dans des propos rapportés par le média spécialisé olympique-et-lyonnais.

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