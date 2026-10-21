Accueil - Mercato OM - OL-OM en prime time : l’Olympico a son créneau sur Ligue 1+

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Le verdict est tombé pour le premier Olympico de la saison. L’OL recevra l’OM le dimanche 13 décembre 2026 à 20 h 45, au Groupama Stadium, pour la 14e journée de Ligue 1. La Ligue de football professionnel a validé la programmation de cet Olympico, retransmis sur Ligue 1+.

Olympico : Un dimanche soir réservé au choc entre l’OL et l’OM

L’Olympico hérite d’une des cases horaires les plus regardées du championnat. La programmation télévisée des 13e à 18e journées, publiée mardi par la Ligue de football professionnel (LFP), place le coup d’envoi de OL-OM au 13 décembre, à 20 h 45. Le match se jouera au Groupama Stadium, chez les Lyonnais.

Lire aussi : OM: Genesio déçu par la direction, les tensions persistent

À voir

Stade Rennais : Franck Haise viré avant la fin de la saison ?

Ligue 1+ diffusera la rencontre, puisque la chaîne détient la totalité des droits du championnat. Ce duel entre deux clubs historiques du football français tombe lors de la 14e journée. Une rencontre historique programmée à un horaire de grande audience. Reste à savoir si les supporters marseillais seront autorisés à faire le déplacement..

Deux trajectoires à surveiller avant les retrouvailles

Avant de filer dans le Rhône, l’OM accueillera l’OGC Nice le dimanche 6 décembre à 20 h 45. Le même jour, l’OL ira à Troyes pour un match fixé à 15 heures. Ces deux sorties seront les dernières en championnat avant leur face-à-face. Leurs résultats pourraient influencer le moral de chaque équipe, en attendant de connaître l’issue de ce choc et ses retombées sur le classement.

Lire aussi : Vente OM : Iran, Qatar, les rachats avortés avant McCourt

Après l’Olympico, Marseille reprendra la Ligue 1 le samedi 2 janvier 2027 à 17 heures, à Brest. Le club phocéen recevra ensuite Lille le vendredi 15 janvier à 20 h 45, puis ira à Lorient le 24 janvier à 17 h 15. Il bouclera son mois de janvier par la réception de Troyes, le 31 janvier à 17 h 15.

Un calendrier hivernal chargé pour les deux Olympiques

Lyon rouvrira lui aussi le bal en janvier, avec un déplacement au Mans, le dimanche 3 janvier à 15 heures. Les Lyonnais recevront Lorient le 17 janvier à 20 h 45, puis iront à Strasbourg le 24 janvier, à la même heure. Ils termineront leur mois en accueillant Lille, le 31 janvier à 20 h 45.

Lire la suite sur l’OM :

OM : Le retour de Højbjerg soulève une vraie question tactique

À voir

PSG : Marquinhos, Kvaratskhelia, Dembélé… la pire nouvelle possible

Sturm Graz-OM : Minaković au sifflet, un porte-bonheur pour les Français

Cette programmation révèle donc plusieurs rendez-vous qui compteront pour les deux formations en plein hiver. Avec un coup d’envoi à 20 h 45, l’Olympico profitera d’une belle vitrine télévisée. Il reste à voir dans quel état se présenteront les deux équipes le 13 décembre, et ce qui se jouera vraiment pour elles ce soir-là.