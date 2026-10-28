Accueil - Mercato OL - OL : Après la défaite à Paris et la chute du podium, Lyon en danger

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Éjecté du podium de la Ligue 1 après sa défaite contre le PSG, l’OL est déjà sous pression avant son match contre Angers SCO à Décines, dimanche prochain (17 h 15).

L’OL chute de la 1re à la 5e place après la défaite contre le PSG

Leader de la Ligue 1 avant d’affronter le PSG lors de la 8e journée du championnat, l’OL s’est incliné devant les Parisiens au Parc des Princes. Les Lyonnais ont craqué dans les vingt dernières minutes de la rencontre, en concédant les buts de Senny Mayulu (72e) et de Mika Godts (84e), tous deux entrés en jeu.

Cette défaite a de lourdes conséquences pour l’équipe de Paulo Fonseca. Elle est passée de la première à la cinquième place du championnat. Lyon a été doublé par le Paris Saint-Germain (1er avec 17 points), le LOSC (3e avec 15 points) et l’AS Monaco (4e avec 15 points), avec lesquels il comptait le même nombre de points (14) avant le coup d’envoi de la journée, mais aussi par le Stade Rennais (16 points), le nouveau dauphin de Paris au classement.

Lyon – Angers : Un premier virage dangereux pour les Lyonnais

L’Olympique Lyonnais a évidemment perdu du terrain à la suite de sa défaite face au PSG. Dès lors, le club rhodanien doit réagir immédiatement pour se relancer dans la course en tête. Le prochain match des Gones contre Angers SCO est déjà annoncé comme un tournant. Ils auront l’avantage de recevoir les Angevins au Groupama Stadium, lors de la 9e journée de Ligue 1.

De plus, l’équipe du SCO traverse actuellement une spirale négative. Elle a concédé deux défaites et encaissé dix buts contre Brest (5-1) et l’Olympique de Marseille (2-5), ainsi qu’un match nul face au FC Lorient (0-0), lors de ses trois derniers matchs.

Les Lyonnais sous la menace du Paris FC, de Lens, de l’OM et de Lorient

Pour éviter de voir ses concurrents directs prendre leurs distances, l’OL doit prendre des points contre le club angevin. Il est désormais impératif pour les joueurs de Paulo Fonseca de mettre fin à leur série de défaites.

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Pour rappel, ils avaient perdu contre Hoffenheim (3-0) en Ligue Europa. « Nous allons rentrer à Lyon et continuer à travailler pour être prêts pour le prochain match », a déclaré Abner Vinicius dans la foulée de la défaite contre le PSG.

Désormais à la portée du Paris FC (6e, avec 14 points), du RC Lens (7e avec 13 points), de l’OM (8e avec 12 points) ou encore du FC Lorient (9e avec 12 points), l’Olympique Lyonnais (14 points) peut chuter davantage en cas de deuxième défaite consécutive, combinée à une victoire de ces quatre clubs. Comme on peut le constater, Lyon est sous la pression des équipes qui le talonnent au classement.

Une terrible chute en vue !

Dans son analyse après la défaite des Lyonnais à Paris, Nicolas Puydebois a tiré la sonnette d’alarme. « Soit, ils reprennent une dynamique, soit ils continuent à descendre. Et là, pour le coup, ils peuvent entrer dans une vraie sinistrose, un manque de confiance, un doute […] qui va faire qu’ils peuvent se mettre le feu », a prévenu le chroniqueur sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones.

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