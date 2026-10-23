Accueil - Mercato OL - OL : les premières nouvelles de Kango après sa chute à Hoffenheim

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Titulaire contre Hoffenheim en Ligue Europa, jeudi, Steeve Kango est sorti sur une civière après une chute violente, puis a été conduit à l’hôpital. Les premiers examens ne montrent rien d’alarmant pour le jeune latéral droit de l’OL, soumis au protocole commotion.

OL : Des nouvelles rassurantes de Kango après une soirée éprouvante

Hoffenheim s’est imposé 3-0 face à l’OL, et la sortie prématurée de Steeve Kango a marqué la rencontre. Mais plus de peur que de mal dira-t-on. D’après RMC Sport, le défenseur lyonnais est parti à l’hôpital passer des examens après sa chute. Les premiers bilans médicaux n’ont rien décelé d’inquiétant.

Paulo Fonseca, l’entraîneur lyonnais, a lui aussi tenu un discours apaisant après ce match compliqué. « Le docteur m’a dit qu’il va bien », a-t-il déclaré. Ce premier avis médical est plutôt bon à prendre, mais le joueur restera suivi, comme après tout traumatisme de ce genre.

Un duel aérien qui a brutalement interrompu son match

Placé arrière droit, Steeve Kango est mal retombé sur le dos après un duel aérien avec l’Allemand Tim Lemperle. Plusieurs minutes au sol, le jeune Lyonnais a reçu les soins du staff médical, puis est sorti sur une civière. Nohamm Kamara l’a remplacé à la 25e minute.

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Emmené à l’hôpital pour des examens complémentaires, le défenseur n’a pas pu reprendre le match. Rien n’indique pour l’instant la nature exacte d’une éventuelle blessure, ni la durée de son absence. Même rassurants, ces premiers résultats n’excluent pas un suivi médical sérieux.

Le protocole commotion avant un retour à la compétition

Steeve Kango a 19 ans et soufflera ses 20 bougies le 9 décembre. Il avait déjà joué six matchs avec Lyon la saison passée. Cette titularisation en Europe devait lui offrir du temps de jeu supplémentaire, avant que l’incident ne la coupe net.

Le latéral doit maintenant respecter le protocole commotion avant de retrouver les terrains. D’après les informations communiquées, il devrait rejoindre ses coéquipiers à l’hôtel en Allemagne, où Lyon a passé la nuit avant de rentrer vendredi.