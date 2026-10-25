Accueil - Mercato OM - FC Nantes : Grégory Poirier conquis par la qualité de l’ASSE

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Battu 1-0 par l’ASSE à Geoffroy-Guichard lors de la 10e journée de Ligue 2, le FC Nantes de Grégory Poirier a livré une prestation que son entraîneur juge encourageante. Malgré la défaite, le technicien nantais a salué les Verts, qu’il tient pour la meilleure équipe du championnat, tout en regrettant les occasions gâchées par ses joueurs.

ASSE-FC Nantes : Une défaite frustrante malgré une prestation solide

Le FC Nantes repart de Geoffroy-Guichard sans le moindre point, mais Grégory Poirier a retenu plusieurs motifs de satisfaction. Au micro de beIN Sports, l’entraîneur nantais a souligné que son équipe avait tenu tête à des Stéphanois installés en tête du championnat. Les Canaris ont résisté, se sont créé des occasions, puis ont fini par céder.

« Oui, on a eu de l’orgueil. On ne peut pas en vouloir à mes joueurs sur la prestation d’aujourd’hui », a déclaré Grégory Poirier après la rencontre. Il a surtout regretté les opportunités de Kelvin Amian et d’Ibrahima Sissoko : à ses yeux, Nantes pouvait faire basculer le match avant d’encaisser le but décisif.

Les Verts imposent leur qualité, Nantes résiste

Face à l’ASSE, le FC Nantes a dû subir plusieurs phases de domination stéphanoise. Grégory Poirier estime pourtant que ses joueurs ont respecté le plan de jeu : espaces réduits, solidarité dans les moments compliqués. Cette résistance n’a pas suffi à garder le résultat jusqu’au coup de sifflet final.

« Tactiquement, on n’a pas laissé de décalages. Après, ils ont de la qualité, c’est une grande équipe », a reconnu l’entraîneur nantais. Il a aussi présenté Saint-Étienne comme « la meilleure équipe du championnat », tout en affirmant que ses joueurs avaient parfois pris le dessus. Cela prouve que Nantes peut jouer les trouble-fêtes, mais ne change rien à son incapacité à convertir ses bons moments.

Le manque de lucidité, principal chantier des Canaris

Pour Grégory Poirier, le souci nantais ne vient pas seulement de l’adversaire. L’efficacité offensive doit progresser, surtout quand les occasions échoient à des joueurs plus habitués à défendre. Il a parlé d’un manque de lucidité, peut-être aggravé par les efforts fournis pour contenir les Stéphanois.

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L’entraîneur a aussi évoqué la blessure de Thomas Robinet et les progrès attendus de Ganago et Killian. Il veut conserver la solidité montrée à Saint-Étienne tout en rendant son équipe plus tranchante. Mais il n’a donné aucune date de retour pour Robinet ni aucune assurance sur l’évolution du secteur offensif.

Le classement impose désormais une réaction

Grégory Poirier sait que le classement pèse sur le moral de ses joueurs. Il a admis que cette pression s’était installée dans les têtes et a insisté sur l’importance de rester soudés quand les résultats tardent. Pour Nantes, il faudra transformer cette copie encourageante en points dès les prochaines rencontres.

« On doit être une équipe de caractère, aussi dans les moments difficiles, pas seulement quand tout va bien », a-t-il insisté. Fier de l’engagement de son groupe, le technicien juge la défaite trompeuse au vu du contenu proposé. Reste qu’en championnat, la bonne volonté ne rapporte aucun point : les Canaris doivent maintenant confirmer face à leurs prochains adversaires.