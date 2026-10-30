Accueil - Mercato OL - En crise à l’OM, Gomes lâche un aveu surprenant à Genesio

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Dans le dur depuis le début de saison, Angel Gomes aurait admis ses insuffisances à l’OM. Le milieu anglais se serait excusé auprès de Bruno Genesio, en jurant de retrouver vite son meilleur niveau.

OM : Angel Gomes reconnaît ses difficultés et prend ses responsabilités

Ça se complique nettement pour Angel Gomes à l’OM. Arrivé pour offrir de la technique et du calme à l’entrejeu marseillais, le milieu anglais ne répond pas aux attentes depuis le début de la saison. D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter sur X, le joueur aurait choisi de prendre personnellement les devants auprès de Bruno Genesio.

Selon ce message, l’ancien de Manchester United aurait avoué n’être pas au niveau et serait venu s’excuser en personne auprès de son coach. « Quand certains joueurs demandent des explications au coach Génésio, Angel Gomes lui a présenté ses excuses, reconnaissant ne pas être au niveau & promettant de tout faire pour être performant !! », écrit Toubache-Ter. Un geste qui trahirait une vraie prise de conscience, mais l’effet sur le terrain reste à prouver.

La sortie contre Sturm Graz, un signal difficile à ignorer

Ce geste arrive à un moment particulièrement pénible pour le milieu de terrain. Le 23 octobre dernier, quand l’OM a chuté face au Sturm Graz (0-1) en Ligue Europa, Angel Gomes a été sorti dès la pause. Un choix qui en disait long sur les difficultés rencontrées par le joueur durant cette rencontre.

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Après ce revers, Bruno Genesio a déploré le manque d’engagement collectif de son équipe, sans pointer du doigt les joueurs remplacés à la mi-temps. Angel Gomes, lui, doit désormais réagir de façon concrète. Son statut et ce qu’on attend de lui n’y changent rien : il faut des prestations.

Une promesse à transformer en performances

À seulement 26 ans, Angel Gomes a encore largement le temps de redresser la barre. Mais à Marseille, où l’on juge les joueurs sur pièces, les bonnes intentions ne marquent pas de buts. Régularité, influence dans le jeu, poids dans les matchs, voilà ce qui peut lui rendre la confiance de son entraîneur.

Pour l’instant, aucune précision supplémentaire ne permet de savoir comment s’est déroulé cet échange avec Bruno Genesio, ni ce que ce dernier a répondu. Une chose est sûre : si ces excuses se confirment, le prochain rendez-vous se jouera sur la pelouse. À Marseille, le staff n’attend qu’une seule réponse, celle que donne le football.