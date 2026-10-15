OM : Genesio apprend une mauvaise nouvelle avant Olympiakos

Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio espérait sans doute une forte mobilisation ce soir face à l’Olympiakos. Sauf que le stade Vélodrome sera partiellement vide pour ce choc en Ligue Europa.

OM : Bruno Genesio compte se rattraper face à l’Olympiakos

Bruno Genesio souhaitait aborder ce deuxième rendez-vous européen dans de meilleures conditions. Son équipe, lors de la lourde défaite à Besiktas (4-1) en Ligue Europa, avait été logiquement sanctionnée pour ses erreurs défensives.

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille avait lui-même reconnu une grosse remise en cause personnelle. Bruno Genesio avait admis qu’il devait régler « ce problème. À ce niveau-là, on ne peut pas faire autant d’erreurs sans être sanctionné (…) C’est à nous de trouver des solutions ».

À voir

OL : Après Lens, Pierre Sage prêt à faire mal à Lyon avec Crystal Palace

Lire aussi : OM-Olympiakos compo : Genesio fait un choix fort en attaque

Le moment est donc venu pour lui de rectifier le tir ce soir face à l’Olympiakos. Il comptait aussi sur un Vélodrome chaud-bouillant pour relancer son groupe. Sauf que ce soutien ne sera pas total.

Le stade Vélodrome qui ne fera pas le plein

La Provence rapporte qu’environ 58 000 personnes sont attendues ce jeudi soir dans l’enceinte marseillaise, dont la capacité dépasse 67 000 places. Ce sont donc près de 10 000 sièges qui resteront vides pour ce choc OM-Olympiakos.

Le club entraîné par Bruno Genesio avait pourtant tenté de séduire un public plus large en affichant des prix inférieurs à ceux du championnat. Certaines places en tribunes latérales étaient proposées à 15 euros.

À voir

OM : Stéphane Richard risque gros, la DNCG va encore sévir

Lire aussi : OM-Olympiakos : Le groupe de Bruno Genesio avec deux absents

Cet effort n’a visiblement pas suffi à approcher les plus fortes affluences enregistrées depuis le début de la saison. Cette faible affluence au Vélodrome en surprend plus. Surtout que cette rencontre européenne est très importante pour des Marseillais en quête de confiance et de résultats.

Des tensions attendues en tribunes

Le contexte pourrait aussi se tendre en dehors de la pelouse. Des crispations sont redoutées en raison des relations hostiles entre certains groupes de supporters de l’Olympiakos et ceux de l’AEK Athènes, deux rivaux historiques du football grec.

Lire aussi : OM-Olympiakos : l’interdiction abrogée, 1000 Grecs autorisés

À voir

PSG : Après Manchester City, Achraf Hakimi prévient l’Europe

L’OM devra donc se concentrer sur l’essentiel. Même si le Vélodrome ne sera pas plein, plus de 57 000 spectateurs devraient pousser Amine Gouiri et ses coéquipiers ce soir. Il reste à Genesio et à ses joueurs de transformer cette ferveur en victoire. Une victoire permettrait de calmer les tensions autour du club.