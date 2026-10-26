OM : Himad Abdelli recadre ses propos sur les remplaçants

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L’OM a battu Le Havre (4-3) ce dimanche, malgré une fin de match très inquiétante après avoir compté quatre buts d’avance. Critique envers les joueurs entrés en cours de rencontre, Himad Abdelli a ensuite nuancé ses déclarations sur X, en rappelant qu’il avait lui-même connu des périodes difficiles dans ce rôle.

OM : Une victoire marseillaise gâchée par vingt minutes de flottement

L’OM a pris les trois points face au Havre, mais le scénario du match a provoqué une vive réaction au coup de sifflet final. Les Marseillais menaient 4-0 jusqu’à la 76e minute, puis ils ont encaissé trois buts et tremblé jusqu’aux dernières secondes. Au micro de Ligue 1+, Himad Abdelli n’a pas caché son agacement.

« À 4-0, on n’a pas le droit de prendre trois buts et de se faire peur à la fin comme ça, surtout à domicile. C’est inadmissible pour moi », a déclaré le milieu de terrain. Il visait la capacité de l’équipe à garder son intensité et sa concentration jusqu’au bout d’un match qui paraissait pourtant sous contrôle. Pour l’international algérien, mener largement ne justifiait aucun relâchement.

Les entrants directement visés par le coup de gueule de Himad Abdelli

Himad Abdelli a aussi insisté sur l’obligation de tenir l’effort pendant toute la rencontre. « Un match, c’est 90 minutes », a-t-il rappelé, avant de préciser : « On doit se donner à fond 90 minutes et pas 70 ou 80. Si on ne se donne à fond que 80 minutes, on peut prendre trois buts bêtement. » Ces mots disent sa frustration devant la chute du niveau marseillais en fin de partie.

Il a ensuite pointé du doigt les joueurs entrés en cours de jeu, à qui il reprochait un engagement insuffisant. « Nous, on se donne à fond pendant 70-80 minutes, les rentrants doivent aussi se donner à fond. Ce soir, ça n’a pas été le cas », a-t-il affirmé. Sa sortie a pris un relief particulier, puisqu’elle mettait en cause les remplaçants dans la gestion d’un match presque gagné.

Sur X, Abdelli reconnaît une formulation maladroite

Devant les réactions suscitées par ses propos, Himad Abdelli a voulu s’expliquer sur X. Sans renier le fond de son message sur l’engagement collectif, le joueur a admis que sa manière de parler pouvait être mal comprise. Il a expliqué que son vécu lui permettait de saisir les difficultés de ceux qui rentrent en cours de match.

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« Alors oui peut-être que c’est mal dit mais je sais à quelle point c’est important car moi la dernière saison je rentrais et j’étais mauvais (donc je l’ai vécu ce moment). Je suis personne pour dire quoi que ce soit sur un joueur ! », a-t-il écrit. Ce message remet sa sortie dans un cadre plus personnel. Abdelli ne se prend pas pour le juge de ses coéquipiers, mais rappelle qu’il faut répondre présent quand l’occasion de jouer arrive.

Un avertissement qui renvoie à la gestion collective

Au-delà de la polémique sur les mots, ce match pose une question simple à l’OM : garder la même exigence chez les titulaires et chez les remplaçants. Une équipe ne peut pas compter sur ses seuls partants pour contrôler un match. Les entrants doivent aussi préserver l’équilibre collectif, surtout quand l’adversaire exploite la moindre faille.

La victoire contre Le Havre est acquise, mais les trois buts encaissés en fin de match sonnent comme une alerte. La réaction d’Abdelli traduit une exigence sportive précise, tandis que sa mise au point sur X prouve qu’il ne voulait pas distribuer les bons et les mauvais points. À l’OM de transformer cette frayeur en leçon, pour qu’une avance confortable ne vire plus à la fin de match sous tension.