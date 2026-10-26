Accueil - PSG mercato - PSG-OL : compos probables, heure, chaîne et le pari Hamdani

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Le match PSG-OL dont Foot Sur 7 propose les compos probables se joue ce lundi soir au Parc des Princes avec la première place de Ligue 1 au bout et deux infirmeries bien remplies. Paris sera privé de Kvaratskhelia, Dembélé et Marquinhos, Lyon de Sulc et Openda. Pour boucher les trous, Paulo Fonseca a appelé Adil Hamdani, 17 ans, un gamin né à Paris que le PSG a voulu recruter cet été.

PSG-OL : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le coup d’envoi est fixé à 20h30, avec une diffusion sur Ligue 1+. Prévue dimanche, l’affiche de clôture de la 8e journée a glissé au lundi par arrêté de la préfecture de police, pour des raisons de sécurité. Jérôme Brisard sera au sifflet.

Ce nouvel horaire tombe le soir de la cérémonie du Ballon d’Or, organisée cette année à Londres. Une partie des supporters parisiens le vit mal, au point que certains appellent au boycott de la rencontre.

Le fauteuil de leader se joue au Parc

Rennes a pris les commandes dimanche avec 16 points, après son 3-0 contre Strasbourg. Lille et Monaco suivent à 15. Lyon (4e) et Paris (5e) en comptent 14 : le vainqueur passera seul en tête avec 17 unités, un nul laisserait les Bretons au sommet.

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Les deux clubs n’arrivent pas dans le même état. Le PSG reste sur cinq succès toutes compétitions confondues, dont le 4-2 contre le FC Barcelone en Ligue des champions. L’OL, lui, a encaissé un 3-0 jeudi à Hoffenheim en Ligue Europa.

Les compositions probables de PSG-OL

Luis Enrique fait sans Kvaratskhelia, victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit face au Barça et absent pour plusieurs mois. Dembélé et Marquinhos sont touchés à la cuisse. Nuno Mendes, blessé à Strasbourg, reste incertain. Désiré Doué devrait mener l’attaque du PSG entre Maghnes Akliouche et Ferran Torres.

PSG (4-3-3) : Safonov ; Hakimi, Pacho, Zabarnyi, Digne ; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz ; Akliouche, Ferran Torres, Doué.

Côté lyonnais, le groupe officiel compte 21 joueurs. Pavel Sulc s’est abîmé le ménisque du genou droit à l’entraînement : il sera opéré et ne reviendra pas avant 2027, au mieux fin février. Le Tchèque pesait déjà un but et trois passes décisives en sept matchs de Ligue 1. Openda (péroné) et Nakamura (suspendu) manquent aussi, comme Tagliafico, Ouédraogo et Kango.

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OL (4-3-3) : Greif ; Athekame, Niakhaté, Bacher, Abner ; Morton, Bidstrup, Tolisso ; Nuamah, Duranville, Boudache.

Adil Hamdani, un Parisien convoqué au Parc

Né à Paris, formé à l’OL, international français U17, Hamdani avait découvert le monde pro à 16 ans et 306 jours contre Auxerre. Il évolue toujours sous contrat aspirant, valable jusqu’en 2027, sans avoir signé de premier contrat professionnel. Fin août, le PSG s’était positionné pour le recruter. Un mois plus tard, Fonseca prenait sa défense : « C’est un joueur talentueux. On croit beaucoup en lui. »

Sa convocation en dit long sur l’attaque lyonnaise du moment. Nuamah, Duranville, Boudache, Himbert et lui forment les cinq attaquants du groupe. Une entrée en jeu face au club qui l’a courtisé lui offrirait une vitrine de choix, alors que son avenir à Lyon n’est toujours pas bouclé.

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