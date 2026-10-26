PSG-OL : Les supporters parisiens appellent au boycott

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Le report de PSG-OL au lundi soir, pour des raisons de sécurité, met les supporters parisiens en colère. Ils doivent choisir entre le match et la cérémonie du Ballon d’Or 2026. Sur les réseaux sociaux, plusieurs réclament le boycott de la rencontre et dénoncent une programmation qui répète ce qu’ils ont déjà subi la saison dernière.

PSG-OL : Une colère qui déborde sur les réseaux sociaux

Le mécontentement a éclaté dès l’annonce du report de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais. Dans une compilation des différentes réactions sur les réseaux sociaux, Le Parisien présente des supporters qui contestent le choix du lundi soir pour la reprogrammation du match, face à la cérémonie du Ballon d’Or.

Sous la publication officielle qui annonce le nouveau calendrier, plusieurs internautes ont lâché leur exaspération. « Boycottons le match. Une fois on n’a rien dit, mais deux ? N’abusons pas », écrit l’un d’eux. D’autres proposent au PSG de déclarer forfait ou d’envoyer son équipe réserve contre Lyon. Le désaccord ne se limite pas à une date : ces supporters jugent que leur club est lésé à un moment clé pour son image et pour ses joueurs.

La sécurité impose un changement de calendrier

Le report s’explique par des impératifs de maintien de l’ordre. Plusieurs rassemblements contre la vie chère sont annoncés à Paris et dans d’autres villes de France, une semaine après des manifestations marquées par des violences. Les autorités ont donc déplacé PSG-OL pour tenir compte du dispositif que les forces de l’ordre doivent mettre en place.

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Reste que cette décision met les supporters face à un dilemme. S’ils suivent le match lundi soir, ils risquent de rater une partie de la cérémonie qui récompense les meilleurs du football mondial. S’ils regardent le Ballon d’Or, ils renoncent au direct de leur équipe. Le calendrier officiel ne permet pas de tout voir, alors que le PSG est concerné de près par les distinctions individuelles et collectives.

Le précédent marseillais ravive les tensions

Cette fronde en rappelle une autre, survenue la saison passée. Le match entre le PSG et l’Olympique de Marseille avait alors aussi été reporté, sur un créneau qui tombait en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or, remporté par Ousmane Dembélé.

Pour une partie des supporters parisiens, voir ce scénario se répéter rend la nouvelle décision difficile à avaler. La programmation soulève aussi des questions sur la logique des mesures de sécurité. Un match de NFL prévu dimanche après-midi au Stade de France est quand-même maintenu.

Cette différence de traitement nourrit davantage les critiques en ligne. « Interdisez tous les matchs ce week-end alors, soyez cohérents, vous ne déplacez que le PSG. Et le match de NFL au Stade de France, pourquoi il n’est pas décalé lui ? », s’interroge un internaute.

Un Ballon d’Or aux enjeux majeurs pour Paris

Au-delà de la colère sur le calendrier, le PSG arrive à cette cérémonie avec beaucoup d’ambitions. Après une deuxième saison historique, couronnée par un nouveau titre en Ligue des champions, le club compte dix joueurs candidats au Ballon d’Or 2026. Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia font partie des favoris .

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Warren Zaïre-Emery est en lice pour le trophée Kopa, et Matvey Safonov peut prétendre au trophée Yachine. Le club parisien pourrait aussi être élu club de l’année, et Luis Enrique est annoncé parmi les favoris pour le trophée Johan Cruyff. Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Marquinhos devraient en outre faire le déplacement à Londres pour la cérémonie.

« Le match aurait pu être décalé à mardi ou mercredi, mais non ces guignols vont l’invisibiliser en le mettant sur le créneau du ballon d’or », peste un autre supporter, qui reproche aussi à la Ligue de football professionnel de se priver, selon lui, de la visibilité que lui apportent ses joueurs récompensés. Pour l’instant, les appels au boycott ne sont que des réactions sur les réseaux sociaux. Rien n’indique qu’ils déboucheront sur une mobilisation massive ou sur une chute notable de l’affluence.