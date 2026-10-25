Accueil - Mercato OL - L’OL annonce un gros coup dur avant le match contre le PSG !

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À la veille de son déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG en clôture de la huitième journée de Ligue 1, l’OL a annoncé un gros coup dur dans l’effectif de Paulo Fonseca.

OL : Pavel Sulc bientôt opéré et absent jusqu’en 2027

Le couperet est tombé pour Pavel Sulc. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais, qui s’est blessé juste avant le déplacement à Hoffenheim jeudi soir (défaite 3-0), souffre d’une lésion du ménisque du genou droit, comme l’a confirmé son club ce dimanche via un communiqué médical. L’international tchèque va être opéré prochainement et sera éloigné des terrains pendant près de quatre mois.

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« Blessé cette semaine lors d’un entraînement précédant le déplacement à Hoffenheim, Pavel Sulc souffre d’une lésion du ménisque du genou droit. Le milieu de terrain international tchèque sera prochainement opéré et devrait être indisponible pendant environ quatre mois. L’Olympique Lyonnais apporte tout son soutien à Pavel et l’accompagnera durant sa convalescence afin qu’il puisse retrouver les terrains dans les meilleures conditions », écrit le club olympien dans son communiqué.

Blessé cette semaine lors d’un entraînement avant le déplacement à Hoffenheim, Pavel Sulc souffre d’une lésion du ménisque du genou droit.



Il sera prochainement opéré et devrait être indisponible pendant environ 4 mois.



On est avec toi Pavel ❤️💙



🗞 https://t.co/yfWVOvoIzm pic.twitter.com/DlAKI9gxkT — Olympique Lyonnais (@OL) October 25, 2026

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Pour rappel, après la clôture du mercato estival, Pavel Sulc avait déclaré dans une interview accordée à un média tchèque qu’il jouait blessé au genou. Il avait précisé que pour soigner définitivement ce pépin, il lui faudrait « trois mois de repos complets ». Il va finalement avoir un mois de plus pour se soigner et revenir pour aider le groupe de Paulo Fonseca dans la deuxième partie de saison.

En l’absence de Loïs Openda, c’est lui qui avait ce rôle de buteur, qu’il a bien rempli en marquant deux fois contre Crystal Palace (3-2) et Nice (2-1) la semaine passée. Deux blessés de poids pour les Rhodaniens avant le PSG, et pour les rencontres à venir.

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Ils s’ajoutent aux soucis défensifs avec la longue réatlétisation à venir pour Mohamed Ouedraogo, l’incertitude concernant Nicolas Tagliafico, et la très mauvaise chute en Allemagne de Steeve Kango.