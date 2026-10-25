Accueil - Mercato OL - OL : Paulo Fonseca confirme cinq absents face au Paris SG !

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En conférence de presse ce dimanche, à la veille du choc de Ligue 1 contre le PSG, l’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, a annoncé les absences de cinq joueurs sur blessure. C’est donc une équipe lyonnaise décimée qui va se présenter au Parc des Princes lundi soir.

OL : Sulc, Ouedraogo et Openda absents pour Paris

C’est privé de plusieurs cadres que l’Olympique Lyonnais, leader de Ligue 1, se présentera au Parc des Princes ce lundi soir pour affronter le Paris Saint-Germain, en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Absent depuis déjà trois matches en raison d’une fissure du péroné droit, Loïs Openda sera, sans surprise, forfait pour ce choc face au PSG.

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L’attaquant belge en a encore pour au moins deux semaines. Mohamed Ouédraogo (ligaments croisés), Nicolas Tagliafico, victime d’une lésion musculaire, mais en reprise individuelle la semaine dernière, et Pavel Sulc, sur le flanc jusqu’en 2027 après une blessure au genou, seront également indisponibles. Paulo Fonseca, l’entraîneur lyonnais, l’a confirmé en conférence de presse ce dimanche après-midi.

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« Les indisponibles ? Mohamed (Ouédraogo), Openda, Pavel (Sulc) et Nico (Tagliafico), qui reprendra avec nous la semaine prochaine », a précisé l’entraîneur lyonnais. Steeve Kango, qui est très mal retombé face au TSG Hoffenheim lors d’un contact avec l’attaquant allemand Tim Lamperle, jeudi soir, sera lui aussi absent. Fonseca en a dit un peu plus sur la durée d’indisponibilité du jeune latéral droit lyonnais.

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« Steeve aussi (est absent), il est en protocole commotion. Je pense que ce sera dix jours ou trois semaines, peut-être. Je ne sais pas quelle est la période », a expliqué le technicien portugais. Keito Nakamura, expulsé face à l’OGC Nice le week-end passé, est quant à lui suspendu.

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