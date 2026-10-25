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Ballon d’Or 2026 : classement complet et vainqueur en direct

Durée de lecture : 4 minutes
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Jude Bellingham
© Photo : Jude Bellingham
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Mise à jour du 25 octobre 2026 : le classement sera complété en direct lundi soir, place par place, dès l’ouverture de la cérémonie. PSG-OL a été décalé au même soir, à 20h30.

Le Ballon d’Or 2026 sera remis ce lundi 26 octobre au London Palladium, à partir de 21h, heure de Paris. Pour sa 70e édition, la cérémonie quitte Paris pour Londres. Cette page affiche le classement complet du Ballon d’Or 2026 au fil des annonces, de la 30e à la première place, puis le vainqueur en direct et les lauréats des autres trophées.

Vainqueur du Ballon d’Or 2026 : le nom en direct

Vainqueur : annonce attendue en fin de soirée.

À voirOL : Corentin Tolisso confirme le plan anti-PSG de Paulo Fonseca

Ousmane Dembélé, sacré en 2025 devant Lamine Yamal et Vitinha, remet son titre en jeu. Thierry Henry et Kate Scott animent la soirée.

Classement complet du Ballon d’Or 2026 (30 nommés)

Les places seront ajoutées au moment de leur annonce. En attendant, les 30 nommés apparaissent par ordre alphabétique, avec leur club actuel.

PlaceJoueurClubPays
à venirJude BellinghamReal MadridAngleterre
à venirPau CubarsíFC BarceloneEspagne
à venirMarc CucurellaReal MadridEspagne
à venirOusmane DembéléPSGFrance
à venirLuis DíazBayern MunichColombie
à venirBruno FernandesManchester UnitedPortugal
à venirGabrielArsenalBrésil
à venirErling HaalandManchester CityNorvège
à venirAchraf HakimiPSGMaroc
à venirHarry KaneBayern MunichAngleterre
à venirKhvicha KvaratskheliaPSGGéorgie
à venirLamine YamalFC BarceloneEspagne
à venirSadio ManéAl-NassrSénégal
à venirMarquinhosPSGBrésil
à venirLautaro MartínezInter MilanArgentine
à venirKylian MbappéReal MadridFrance
à venirNuno MendesPSGPortugal
à venirLionel MessiInter MiamiArgentine
à venirJoão NevesPSGPortugal
à venirMichael OliseBayern MunichFrance
à venirWillian PachoPSGÉquateur
à venirJulián QuiñonesAl-QadisiyahMexique
à venirDeclan RiceArsenalAngleterre
à venirRodriFC BarceloneEspagne
à venirFabián RuizPSGEspagne
à venirWilliam SalibaArsenalFrance
à venirFerran TorresPSGEspagne
à venirDayot UpamecanoBayern MunichFrance
à venirVinícius JúniorReal MadridBrésil
à venirVitinhaPSGPortugal

Kane, Yamal ou Mbappé : qui part favori ?

Harry Kane présente le dossier statistique le plus lourd : 36 buts en Bundesliga, meilleur buteur du championnat pour la troisième saison de suite, et un triplé national avec le Bayern Munich. Il lui manque une grande victoire : le Bayern a été éliminé en demi-finale de la Ligue des champions par le PSG, et l’Angleterre a fini troisième du Mondial.

Lamine Yamal a justement ce que Kane n’a pas. L’Espagne a battu l’Argentine en finale de la Coupe du monde (1-0 après prolongation), et le Barça a gagné la Liga. À 19 ans, il deviendrait le plus jeune lauréat de l’histoire. Rodri, élu meilleur joueur du Mondial, peut toutefois lui prendre des voix dans le même camp.

Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur de la Coupe du monde avec 10 buts. Son problème tient au reste du tableau : la France sortie en demi-finale puis battue dans le match pour la troisième place, et une saison blanche avec le Real Madrid.

Dembélé, Olise, Mbappé, Saliba, Upamecano : cinq Français nommés

Cinq Bleus figurent dans la liste, une belle vitrine pour le football français. Michael Olise, champion d’Allemagne aux côtés de Kane, et Mbappé sont les mieux placés pour viser le podium. Le tenant du titre, Ousmane Dembélé, s’est blessé à la cuisse contre le FC Barcelone et doit manquer environ trois semaines. William Saliba (Arsenal) et Dayot Upamecano (Bayern) complètent le contingent.

À voirOM-Le Havre (4-3) : les notes d’un OM qui a tremblé !

Lire aussi : Ballon d’Or 2026 : heure, chaîne et chances des Français

PSG-OL le même soir : dix Parisiens nommés

Décalé au lundi 26 octobre à 20h30, PSG-OL tombe en pleine cérémonie. Or le Paris Saint-Germain, double vainqueur de la Ligue des champions, place dix joueurs parmi les 30 nommés : Dembélé, Hakimi, Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Pacho, Fabián Ruiz, Ferran Torres et Vitinha. Ceux qui joueront au Parc des Princes ne seront pas à Londres. Kvaratskhelia (ligaments croisés) et Dembélé, blessés, ne joueront pas. Luis Enrique est aussi en lice pour le prix de l’entraîneur de l’année, et le PSG pour celui du club de l’année.

Hakimi, Mané et les Africains du Ballon d’Or 2026

Achraf Hakimi (Maroc) et Sadio Mané (Sénégal) sont les deux Africains du classement masculin. L’Afrique est aussi présente dans les autres catégories :

  • Gardien de l’année : Yassine Bounou (Maroc), Édouard Mendy (Sénégal) et Vozinha (Cap-Vert)
  • Meilleur jeune : l’Ivoirien Yan Diomandé figure parmi les dix nommés
  • Ballon d’Or féminin : la Zambienne Barbra Banda et la Malawite Temwa Chawinga

Les autres trophées du Ballon d’Or 2026

Plusieurs prix changent de nom cette année. Les lauréats seront ajoutés pendant la cérémonie.

TrophéeLauréat
Ballon d’Or fémininà venir
Meilleur jeune (hommes)à venir
Meilleure jeune (femmes)à venir
Gardien de l’année (hommes)à venir
Gardienne de l’année (femmes)à venir
Meilleur buteur (hommes)à venir
Meilleure buteuse (femmes)à venir
Entraîneur de l’année (hommes)à venir
Entraîneur de l’année (femmes)à venir
Club de l’année (hommes)à venir
Club de l’année (femmes)à venir
Prix Sócratesà venir

Questions fréquentes sur le Ballon d’Or 2026

À quelle heure et sur quelle chaîne voir le Ballon d’Or 2026 ?

La cérémonie débute à 21h à Paris, soit 20h à Londres, Abidjan et Dakar. En France, elle est diffusée par L’Équipe, à la télévision et sur son site.

Qui a gagné le Ballon d’Or 2025 ?

Ousmane Dembélé (PSG) a remporté le Ballon d’Or 2025 devant Lamine Yamal et Vitinha.

Lire aussi : Ballon d’Or 2026 : date, Londres et les nommés

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