Accueil - Foot Français - Ballon d’Or 2026 : classement complet et vainqueur en direct

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Mise à jour du 25 octobre 2026 : le classement sera complété en direct lundi soir, place par place, dès l’ouverture de la cérémonie. PSG-OL a été décalé au même soir, à 20h30.

Le Ballon d’Or 2026 sera remis ce lundi 26 octobre au London Palladium, à partir de 21h, heure de Paris. Pour sa 70e édition, la cérémonie quitte Paris pour Londres. Cette page affiche le classement complet du Ballon d’Or 2026 au fil des annonces, de la 30e à la première place, puis le vainqueur en direct et les lauréats des autres trophées.

Vainqueur du Ballon d’Or 2026 : le nom en direct

Vainqueur : annonce attendue en fin de soirée.

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Classement complet du Ballon d’Or 2026 (30 nommés)

Les places seront ajoutées au moment de leur annonce. En attendant, les 30 nommés apparaissent par ordre alphabétique, avec leur club actuel.

Place Joueur Club Pays à venir Jude Bellingham Real Madrid Angleterre à venir Pau Cubarsí FC Barcelone Espagne à venir Marc Cucurella Real Madrid Espagne à venir Ousmane Dembélé PSG France à venir Luis Díaz Bayern Munich Colombie à venir Bruno Fernandes Manchester United Portugal à venir Gabriel Arsenal Brésil à venir Erling Haaland Manchester City Norvège à venir Achraf Hakimi PSG Maroc à venir Harry Kane Bayern Munich Angleterre à venir Khvicha Kvaratskhelia PSG Géorgie à venir Lamine Yamal FC Barcelone Espagne à venir Sadio Mané Al-Nassr Sénégal à venir Marquinhos PSG Brésil à venir Lautaro Martínez Inter Milan Argentine à venir Kylian Mbappé Real Madrid France à venir Nuno Mendes PSG Portugal à venir Lionel Messi Inter Miami Argentine à venir João Neves PSG Portugal à venir Michael Olise Bayern Munich France à venir Willian Pacho PSG Équateur à venir Julián Quiñones Al-Qadisiyah Mexique à venir Declan Rice Arsenal Angleterre à venir Rodri FC Barcelone Espagne à venir Fabián Ruiz PSG Espagne à venir William Saliba Arsenal France à venir Ferran Torres PSG Espagne à venir Dayot Upamecano Bayern Munich France à venir Vinícius Júnior Real Madrid Brésil à venir Vitinha PSG Portugal

Kane, Yamal ou Mbappé : qui part favori ?

Harry Kane présente le dossier statistique le plus lourd : 36 buts en Bundesliga, meilleur buteur du championnat pour la troisième saison de suite, et un triplé national avec le Bayern Munich. Il lui manque une grande victoire : le Bayern a été éliminé en demi-finale de la Ligue des champions par le PSG, et l’Angleterre a fini troisième du Mondial.

Lamine Yamal a justement ce que Kane n’a pas. L’Espagne a battu l’Argentine en finale de la Coupe du monde (1-0 après prolongation), et le Barça a gagné la Liga. À 19 ans, il deviendrait le plus jeune lauréat de l’histoire. Rodri, élu meilleur joueur du Mondial, peut toutefois lui prendre des voix dans le même camp.

Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur de la Coupe du monde avec 10 buts. Son problème tient au reste du tableau : la France sortie en demi-finale puis battue dans le match pour la troisième place, et une saison blanche avec le Real Madrid.

Dembélé, Olise, Mbappé, Saliba, Upamecano : cinq Français nommés

Cinq Bleus figurent dans la liste, une belle vitrine pour le football français. Michael Olise, champion d’Allemagne aux côtés de Kane, et Mbappé sont les mieux placés pour viser le podium. Le tenant du titre, Ousmane Dembélé, s’est blessé à la cuisse contre le FC Barcelone et doit manquer environ trois semaines. William Saliba (Arsenal) et Dayot Upamecano (Bayern) complètent le contingent.

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PSG-OL le même soir : dix Parisiens nommés

Décalé au lundi 26 octobre à 20h30, PSG-OL tombe en pleine cérémonie. Or le Paris Saint-Germain, double vainqueur de la Ligue des champions, place dix joueurs parmi les 30 nommés : Dembélé, Hakimi, Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Pacho, Fabián Ruiz, Ferran Torres et Vitinha. Ceux qui joueront au Parc des Princes ne seront pas à Londres. Kvaratskhelia (ligaments croisés) et Dembélé, blessés, ne joueront pas. Luis Enrique est aussi en lice pour le prix de l’entraîneur de l’année, et le PSG pour celui du club de l’année.

Hakimi, Mané et les Africains du Ballon d’Or 2026

Achraf Hakimi (Maroc) et Sadio Mané (Sénégal) sont les deux Africains du classement masculin. L’Afrique est aussi présente dans les autres catégories :

Gardien de l’année : Yassine Bounou (Maroc), Édouard Mendy (Sénégal) et Vozinha (Cap-Vert)

Meilleur jeune : l’Ivoirien Yan Diomandé figure parmi les dix nommés

Ballon d’Or féminin : la Zambienne Barbra Banda et la Malawite Temwa Chawinga

Les autres trophées du Ballon d’Or 2026

Plusieurs prix changent de nom cette année. Les lauréats seront ajoutés pendant la cérémonie.

Trophée Lauréat Ballon d’Or féminin à venir Meilleur jeune (hommes) à venir Meilleure jeune (femmes) à venir Gardien de l’année (hommes) à venir Gardienne de l’année (femmes) à venir Meilleur buteur (hommes) à venir Meilleure buteuse (femmes) à venir Entraîneur de l’année (hommes) à venir Entraîneur de l’année (femmes) à venir Club de l’année (hommes) à venir Club de l’année (femmes) à venir Prix Sócrates à venir

Questions fréquentes sur le Ballon d’Or 2026

À quelle heure et sur quelle chaîne voir le Ballon d’Or 2026 ?

La cérémonie débute à 21h à Paris, soit 20h à Londres, Abidjan et Dakar. En France, elle est diffusée par L’Équipe, à la télévision et sur son site.

Qui a gagné le Ballon d’Or 2025 ?

Ousmane Dembélé (PSG) a remporté le Ballon d’Or 2025 devant Lamine Yamal et Vitinha.

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