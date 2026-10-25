Ballon d’Or 2026 : classement complet et vainqueur en direct

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- Vainqueur du Ballon d’Or 2026 : le nom en direct
- Classement complet du Ballon d’Or 2026 (30 nommés)
- Kane, Yamal ou Mbappé : qui part favori ?
- Dembélé, Olise, Mbappé, Saliba, Upamecano : cinq Français nommés
- PSG-OL le même soir : dix Parisiens nommés
- Hakimi, Mané et les Africains du Ballon d’Or 2026
- Les autres trophées du Ballon d’Or 2026
- Questions fréquentes sur le Ballon d’Or 2026
Mise à jour du 25 octobre 2026 : le classement sera complété en direct lundi soir, place par place, dès l’ouverture de la cérémonie. PSG-OL a été décalé au même soir, à 20h30.
Le Ballon d’Or 2026 sera remis ce lundi 26 octobre au London Palladium, à partir de 21h, heure de Paris. Pour sa 70e édition, la cérémonie quitte Paris pour Londres. Cette page affiche le classement complet du Ballon d’Or 2026 au fil des annonces, de la 30e à la première place, puis le vainqueur en direct et les lauréats des autres trophées.
Vainqueur du Ballon d’Or 2026 : le nom en direct
Vainqueur : annonce attendue en fin de soirée.À voirOL : Corentin Tolisso confirme le plan anti-PSG de Paulo Fonseca
Ousmane Dembélé, sacré en 2025 devant Lamine Yamal et Vitinha, remet son titre en jeu. Thierry Henry et Kate Scott animent la soirée.
Classement complet du Ballon d’Or 2026 (30 nommés)
Les places seront ajoutées au moment de leur annonce. En attendant, les 30 nommés apparaissent par ordre alphabétique, avec leur club actuel.
|Place
|Joueur
|Club
|Pays
|à venir
|Jude Bellingham
|Real Madrid
|Angleterre
|à venir
|Pau Cubarsí
|FC Barcelone
|Espagne
|à venir
|Marc Cucurella
|Real Madrid
|Espagne
|à venir
|Ousmane Dembélé
|PSG
|France
|à venir
|Luis Díaz
|Bayern Munich
|Colombie
|à venir
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|Portugal
|à venir
|Gabriel
|Arsenal
|Brésil
|à venir
|Erling Haaland
|Manchester City
|Norvège
|à venir
|Achraf Hakimi
|PSG
|Maroc
|à venir
|Harry Kane
|Bayern Munich
|Angleterre
|à venir
|Khvicha Kvaratskhelia
|PSG
|Géorgie
|à venir
|Lamine Yamal
|FC Barcelone
|Espagne
|à venir
|Sadio Mané
|Al-Nassr
|Sénégal
|à venir
|Marquinhos
|PSG
|Brésil
|à venir
|Lautaro Martínez
|Inter Milan
|Argentine
|à venir
|Kylian Mbappé
|Real Madrid
|France
|à venir
|Nuno Mendes
|PSG
|Portugal
|à venir
|Lionel Messi
|Inter Miami
|Argentine
|à venir
|João Neves
|PSG
|Portugal
|à venir
|Michael Olise
|Bayern Munich
|France
|à venir
|Willian Pacho
|PSG
|Équateur
|à venir
|Julián Quiñones
|Al-Qadisiyah
|Mexique
|à venir
|Declan Rice
|Arsenal
|Angleterre
|à venir
|Rodri
|FC Barcelone
|Espagne
|à venir
|Fabián Ruiz
|PSG
|Espagne
|à venir
|William Saliba
|Arsenal
|France
|à venir
|Ferran Torres
|PSG
|Espagne
|à venir
|Dayot Upamecano
|Bayern Munich
|France
|à venir
|Vinícius Júnior
|Real Madrid
|Brésil
|à venir
|Vitinha
|PSG
|Portugal
Kane, Yamal ou Mbappé : qui part favori ?
Harry Kane présente le dossier statistique le plus lourd : 36 buts en Bundesliga, meilleur buteur du championnat pour la troisième saison de suite, et un triplé national avec le Bayern Munich. Il lui manque une grande victoire : le Bayern a été éliminé en demi-finale de la Ligue des champions par le PSG, et l’Angleterre a fini troisième du Mondial.
Lamine Yamal a justement ce que Kane n’a pas. L’Espagne a battu l’Argentine en finale de la Coupe du monde (1-0 après prolongation), et le Barça a gagné la Liga. À 19 ans, il deviendrait le plus jeune lauréat de l’histoire. Rodri, élu meilleur joueur du Mondial, peut toutefois lui prendre des voix dans le même camp.
Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur de la Coupe du monde avec 10 buts. Son problème tient au reste du tableau : la France sortie en demi-finale puis battue dans le match pour la troisième place, et une saison blanche avec le Real Madrid.
Dembélé, Olise, Mbappé, Saliba, Upamecano : cinq Français nommés
Cinq Bleus figurent dans la liste, une belle vitrine pour le football français. Michael Olise, champion d’Allemagne aux côtés de Kane, et Mbappé sont les mieux placés pour viser le podium. Le tenant du titre, Ousmane Dembélé, s’est blessé à la cuisse contre le FC Barcelone et doit manquer environ trois semaines. William Saliba (Arsenal) et Dayot Upamecano (Bayern) complètent le contingent.À voirOM-Le Havre (4-3) : les notes d’un OM qui a tremblé !
Lire aussi : Ballon d’Or 2026 : heure, chaîne et chances des Français
PSG-OL le même soir : dix Parisiens nommés
Décalé au lundi 26 octobre à 20h30, PSG-OL tombe en pleine cérémonie. Or le Paris Saint-Germain, double vainqueur de la Ligue des champions, place dix joueurs parmi les 30 nommés : Dembélé, Hakimi, Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Pacho, Fabián Ruiz, Ferran Torres et Vitinha. Ceux qui joueront au Parc des Princes ne seront pas à Londres. Kvaratskhelia (ligaments croisés) et Dembélé, blessés, ne joueront pas. Luis Enrique est aussi en lice pour le prix de l’entraîneur de l’année, et le PSG pour celui du club de l’année.
Hakimi, Mané et les Africains du Ballon d’Or 2026
Achraf Hakimi (Maroc) et Sadio Mané (Sénégal) sont les deux Africains du classement masculin. L’Afrique est aussi présente dans les autres catégories :
- Gardien de l’année : Yassine Bounou (Maroc), Édouard Mendy (Sénégal) et Vozinha (Cap-Vert)
- Meilleur jeune : l’Ivoirien Yan Diomandé figure parmi les dix nommés
- Ballon d’Or féminin : la Zambienne Barbra Banda et la Malawite Temwa Chawinga
Les autres trophées du Ballon d’Or 2026
Plusieurs prix changent de nom cette année. Les lauréats seront ajoutés pendant la cérémonie.
|Trophée
|Lauréat
|Ballon d’Or féminin
|à venir
|Meilleur jeune (hommes)
|à venir
|Meilleure jeune (femmes)
|à venir
|Gardien de l’année (hommes)
|à venir
|Gardienne de l’année (femmes)
|à venir
|Meilleur buteur (hommes)
|à venir
|Meilleure buteuse (femmes)
|à venir
|Entraîneur de l’année (hommes)
|à venir
|Entraîneur de l’année (femmes)
|à venir
|Club de l’année (hommes)
|à venir
|Club de l’année (femmes)
|à venir
|Prix Sócrates
|à venir
Questions fréquentes sur le Ballon d’Or 2026
À quelle heure et sur quelle chaîne voir le Ballon d’Or 2026 ?
La cérémonie débute à 21h à Paris, soit 20h à Londres, Abidjan et Dakar. En France, elle est diffusée par L’Équipe, à la télévision et sur son site.
Qui a gagné le Ballon d’Or 2025 ?
Ousmane Dembélé (PSG) a remporté le Ballon d’Or 2025 devant Lamine Yamal et Vitinha.
Lire aussi : Ballon d’Or 2026 : date, Londres et les nommés