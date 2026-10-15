PSG : Ousmane Dembélé règle ses comptes après Manchester City

Buteur lors de la victoire du PSG contre Manchester City (4-2), Ousmane Dembélé a répondu avec humour aux critiques qui l’accompagnent depuis plusieurs années. Après la rencontre, l’attaquant parisien a notamment tenu à régler ses comptes avec beaucoup d’humour.

PSG : Dembélé, des critiques au spectacle face à City

Le Paris Saint-Germain a frappé fort sur la pelouse de Manchester City en s’imposant 4-2, au terme d’une rencontre européenne riche en enseignements. Un spectacle assuré avec un but et une passe décisive de Ousmane Dembélé, qui retrouvait le groupe après avoir été laissé au repos face au Mans.

Le Ballon d’Or 2025 a d’ailleurs profité de son passage au micro de Canal+ pour revenir sur les doutes qui entourent ses dernières prestations. Après une trêve internationale au cours de laquelle ses performances avec l’équipe de France avaient suscité des interrogations, le numéro 10 parisien a retrouvé le chemin des filets.

À voir

OM : Le virage Nord du Vélodrome suspendu deux matchs ferme

Lire aussi : PSG : Une enquête embarrassante secoue Paris avant Man City

Interrogé sur la possibilité d’avoir voulu répondre à ses détracteurs, il a écarté cette interprétation avec détachement. « On s’en fout complètement que les gens aient douté de nous », a-t-il expliqué, tout en préférant mettre en avant le résultat collectif.

Dembélé refuse de jouer le jeu des détracteurs

Ousmane Dembélé n’a pas davantage cherché à alimenter la polémique lorsque les journalistes l’ont relancé sur son éventuelle volonté de faire taire ses critiques après la trêve internationale. L’ancien Barcelonais a préféré plaisanter sur ses vacances. « D’ailleurs, je vais peut-être demander d’autres vacances si c’est possible (rires) », a-t-il lancé.

Lire aussi : PSG : Une réunion décisive pour l’avenir du Parc des Princes

À voir

Mercato ASSE : recruté à 2,5 M€, Tamar Svetlin déjà menacé de départ ?

Derrière l’humour, l’attaquant a néanmoins livré une analyse lucide de la rencontre. Il a souligné l’efficacité parisienne en première période, avant de reconnaître le relâchement de son équipe après la pause. « En deuxième, on s’est relâchés, et quand tu te relâches, tu le paies cash », a-t-il assumé. Une mise en garde qui rappelle qu’une victoire de prestige ne gomme pas automatiquement les imperfections.

« Dix ans de critiques » qui ne vont pas changer

Le moment le plus marquant de l’interview est arrivé après un message de félicitations de Samir Nasri. L’occasion pour Dembélé de résumer, en une phrase, son rapport aux commentaires qui accompagnent sa carrière : « Ça fait dix ans qu’on me critique, ça ne va pas changer ! » Le Parisien a ensuite remercié l’ancien international français, avant de rappeler le plaisir qu’il éprouve à jouer les rencontres européennes du mardi et du mercredi.

Son ton amusé n’efface pas la portée de cette déclaration. Les jugements extérieurs ne semblent plus constituer une surprise pour lui. Le contexte donne tout de même du relief à cette sortie. À 28 ans, Dembélé possède déjà une longue expérience du football de haut niveau, avec des passages au Borussia Dortmund, au FC Barcelone et au PSG. Son parcours a été marqué par des blessures, des attentes élevées et des débats récurrents sur sa régularité.

Lire la suite sur le PSG :

PSG : Daniel Riolo fracasse les fans parisiens avant Man City

Mercato : Le PSG n’a envoyé aucun signal à Jules Koundé

À voir

Stade Rennais : Haise identifie le piège à éviter contre l’OFI Crète

Mais son titre de Ballon d’or 2025 illustre aussi la reconnaissance acquise au sommet. Après Manchester City, l’attaquant a surtout rappelé que sa priorité restait le terrain. Quant à sa plaisanterie sur des vacances prolongées jusqu’en mars, elle s’est achevée par une précision pleine de malice : « C’est le coach qui décide (rires). » Luis Enrique appréciera peut-être l’humour, mais le calendrier parisien, lui, ne prévoit aucune pause.