Chelsea – PSG : Le groupe d’Enrique pour le voyage à Londres

Avant de prendre l’avion pour Londres en vue du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Chelsea, le PSG a dévoilé le groupe convoqué par Luis Enrique.

Chelsea – PSG : Aucune surprise dans le groupe de Luis Enrique

Une semaine après sa large victoire au Parc des Princes au match aller (5-2), le PSG va tenter de valider sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour le huitième de finale retour, Luis Enrique a convoqué un groupe de 22 joueurs pour le déplacement à Londres ce lundi.

Comme à l’aller, l’entraîneur du Paris Saint-Germain pourra compter sur tout son groupe, à l’exception de Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou, tous deux absents mercredi passé. Le milieu de terrain espagnol n’est plus apparu en compétition depuis le 20 janvier et le déplacement sur la pelouse du Sporting Portugal en phase de ligue.

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Remplacé en seconde période contre les Blues au Parc des Princes, Ousmane Dembélé est bien présent pour ce voyage à Stamford Bridge et devrait même tenir son rôle à la pointe de l’attaque parisienne demain soir. Les Titis Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye sont également dans le groupe.

Le groupe du Paris SG pour Chelsea

Gardiens – Chevalier, Marin, Safonov.

Défenseurs – Beraldo, Hakimi, Hernandez, Marquinhos, Mendes, Pacho, Zabarnyi.

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Milieux – Dro, Lee, Mayulu, Neves, Vitinha, Zaïre-Emery.

Attaquants – Barcola, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Mbaye, Ramos.

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