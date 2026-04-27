OL : C1, grosse pression de Lille et Rennes sur Lyon

L’OL a conforté sa place le podium, mais reste sous la menace directe du LOSC et du Stade Rennais, dans la course pour une place en Ligue des champions.

L’OL provisoirement en Ligue des champions

Ayant profité du faux pas du LOSC contre l’OGC Nice (0-0) pour se hisser à la troisième place au classement de la Ligue 1, l’OL a consolidé sa place sur le podium. Cela grâce à sa victoire contre l’Auxerre (3-2) samedi dernier. Ce succès est le trois d’affilée de l’équipe de Lyon, dans le sprint final vers la Ligue des champions.

L’équipe de Paulo Fonseca maintient la cadence dans la course, mais elle n’a pas une avance confortable. Elle compte le même nombre de points (57) que le LOSC (4e) et elle n’a qu’un point de plus que le Stade Rennais (5e). La course entre les trois clubs reste donc serrée, à trois journées de la fin du championnat.

C1 : Sprint final décisif entre Lyon, Lille et Rennes

L’Olympique Lyonnais tient certes son destin en main, mais n’est pas assuré de finir sur le podium. Un éventuel faux pas des Gones pourrait profiter aux Dogues lillois ou encore au Rouge et Noir rennais. Du coup, l’équipe rhodanienne est contrainte de remporter ses trois derniers matchs pour finir devant ses concurrents.

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Les trois dernières journées de Ligue 1 s’annoncent évidemment décisives pour ces trois équipes, au coude-à-coude, dans le dernier virage du championnat.

Plus qu’une seule place en jeu !

Il faut souligner que le leader et son dauphin : le PSG et le RC Lens, sont presque assurés de finir aux deux premières places. Ils comptent respectivement 69 points et 63 points et ont un match de retard, soit précisément une confrontation directe.

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Lyon, Lille et Rennes sont donc à la lutte pour le dernier ticket qualificatif directement pour la Ligue des champions. Concernant l’Olympique de Marseille (6e avec 53 points), la C 1 s’éloigne pour elle, mais elle reste en course, mathématiquement, pour une qualification.

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Le Top 6 de la Ligue 1 après la 31e jorunée :

1er- PSG 69 points

2e- RC Lens 63 points

3e- OL : 57 points

4e- LOSC 57 points

5e- Rennes 56 points

6e- OM 53 points