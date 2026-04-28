PSG : Les choix forts de Luis Enrique pour battre le Bayern

Ce mardi, à 21 heures, le Parc des Princes va abriter un choc de titans entre le PSG et le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Découvrez le groupe retenu par Luis Enrique pour cette rencontre.

PSG : Luis Enrique avec un groupe au complet face au Bayern

À quelques heures de la demi-finale aller de l’UEFA Champions League contre le Bayern Munich, le PSG a dévoilé, sans véritable surprise, un groupe quasi au complet. Comme annoncé en conférence de presse d’avant-match par Luis Enrique, le Paris Saint-Germain se présentera au Parc des Princes ce mardi soir avec toutes ses forces vives.

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Touché à un tendon lors de la défaite face à l’Olympique Lyonnais (1-2) à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1, Vitinha signe son grand retour dans le groupe du PSG. Le milieu de terrain de 26 ans a manqué les deux dernières rencontres du club de la capitale. L’entraîneur parisien pourra ainsi compter sur l’intégralité de ses cadres pour la toute première fois de la saison.

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Un retour renforcé par celui de Fabian Ruiz, ainsi que par la présence d’Achraf Hakimi, remplacé prématurément contre Angers SCO (3-0) samedi passé. Nuno Mendes est bien présent également. Seul absent côté parisien : le jeune Quentin Ndjantou, toujours en phase de convalescence, selon le dernier communiqué médical publié par le Paris SG.

Le groupe de Luis Enrique pour affronter le Bayern

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin.

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Défenseurs : Beraldo, Hakimi, Hernandez, Marquinhos, Mendes, Pacho, Zabarnyi.

Milieux : Dro, Lee, Mayulu, Neves, Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery.

Attaquants – Barcola, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Mbaye, Ramos.

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