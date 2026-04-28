Coup de théâtre à l’OM : Le verdict tombe pour Habib Beye

Le nul frustrant de l’OM contre Nice (1-1) a scellé l’avenir de Habib Beye. L’entraîneur marseillais va être démis de son poste.

Habib Beye va quitter l’OM en fin de saison

Le rêve d’une qualification en Ligue des Champions s’évapore progressivement. L’Olympique de Marseille, tenu en échec par l’OGC Nice (1-1), est désormais coincé à une honteuse sixième place. Ce résultat frustrant a ravivé les tensions en interne. Les conséquences sportives s’accompagnent d’une sentence irrémédiable.

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Habib Beye se retrouve sur un siège éjectable à l’OM. La Provence le confirme, le sort du technicien sénégalais est désormais scellé. Il ne sera plus l’entraîneur de l’OM la saison prochaine. Ce dénouement n’est pas une surprise totale. C’est plutôt l’application d’un accord contractuel tacite.

Un accord tacite à l’Olympique de Marseille

Lors des négociations initiales, il avait été convenu que son maintien était strictement conditionné à une qualification en C1. Le podium s’éloignant, la clause de départ s’activera naturellement au terme de l’exercice. Le coach de l’OM refuse de baisser les bras. Il va se battre lors des trois dernières journées en vue d’inverser la tendance. Mais cette mission semble impossible.

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Le climat délétère qui règne actuellement à l’OM, avec des tensions dans le vestiaire, n’aide pas Habib Beye pour une remontada de dernière minute. Ces ultimes matchs auront sans doute un goût d’adieu à ses yeux. La direction olympienne devrait s’activer en coulisse pour trouver son successeur.