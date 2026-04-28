Mercato OL : Un international Mexicain proposé à Lyon

Aux portes de la Ligue des champions, l’OL attire forcément des joueurs. Un milieu international mexicain est justement proposé au club rhodanien par un ancien joueur de Lyon.

L’OL se rapproche de la Ligue des champions

Alors que l’OL se rapproche d’une qualification en Ligue des Champions, la direction du club s’active pour renforcer l’équipe pour la saison prochaine. Elle cherche des joueurs aguerris au haut niveau européen, afin de faire une bonne campagne, comme celle réalisée en phase de ligue de la Ligue Europa cette saison.

L’équipe de Paulo Fonseca a enregistré 7 victoires et une seule défaite, a marqué 18 buts et n’en a concédé que 5 en 8 matchs. Elle avait fini première sur 36 équipes.

Mercato : Carlos Rodriguez poussé vers l’OL

Troisième au classement de la Ligue 1, à 3 journées de la fin de la saison, l’Olympique Lyonnais est provisoirement en C1. En attendant la validation de la qualification de Lyon, Carlos Rodriguez (29 ans) est proposé à Matthieu Louis-Jean. Il s’agit d’un milieu défensif évoluant à Cruz Azul au Mexique, son pays natal.

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Son profil est proposé par César Delgado, un ancien joueur le club rhodanien (entre 2008 et 2011). « J’aimerais que Carlos Rodriguez vienne à Lyon, dans mon équipe », a-t-il déclaré à El Universal Deportes. Selon le « Chelito », son compatriote serait bien inspiré de rejoindre les Gones pour découvrir la coupe d’Europe.

« Bien sûr, il devra s’adapter, car le style de jeu est très différent, mais s’il veut jouer au plus haut niveau, le championnat de France offre du prestige et la possibilité de disputer la Ligue des champions. J’espère qu’il m’écoutera et qu’il y verra une opportunité », a lancé comme appel l’attaquant retraité en 2019.

Le profil du Mexicain correspond-il pas au projet lyonnais ?

International mexicain depuis 2019, Carlos Rodriguez compte 69 sélections. Il est sous contrat avec Cruz Azul jusqu’en juin 2029. Selon Transfermarkt, il est évalué à 5,5 millions d’euros. Cependant, l’âge de ce dernier peut être un obstacle à son arrivée en France, car l’OL privilégie de jeunes joueurs talentueux et à fort potentiel, en vue de futurs transferts.

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De plus, son adaptation au football européen pourrait prendre trop de temps, vu qu’il n’a joué qu’au Mexique, en dehors de ses débuts au CD Toledo, en deuxième division espagnole, de septembre 2017 à juin 2018.