Mercato PSG : Un gros transfert se précise, Paris tremble !  

Liverpool veut faire une folie pour arracher Bradley Barcola au PSG lors du prochain mercato estival. Les Anglais préparent une offre stratosphérique.

Mercato PSG : Liverpool fonce sur Bradley Barcola

100 millions d’euros. C’est l’offre XXL que Liverpool s’apprête à poser sur la table pour arracher Bradley Barcola au PSG. Alors que le club de la capitale tente désespérément de verrouiller son prodige, la menace anglaise se précise et pourrait bien faire basculer l’avenir de l’international français.

Luis Enrique et Luis Campos ont fait de la prolongation de Barcola leur priorité. Pour eux, l’attaquant de 23 ans est indispensable. Mais les négociations n’avancent pas. Malgré des efforts redoublés ces dernières semaines, aucun accord n’a été trouvé avec l’entourage du joueur, sous contrat jusqu’en 2028. Cette situation profite à la concurrence. Manchester City observe de près la situation, mais c’est Liverpool qui envisage de passer à l’attaque.

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Les Reds veulent faire de Barcola le successeur de Mohamed Salah. Le club de la Mersey a déjà entamé des discussions avec les représentants du Lyonnais de naissance. L’objectif est de lui offrir un rôle central à Anfield dès l’été prochain. Avec 12 buts et 7 passes décisives cette saison, le profil percutant du numéro 29 parisien correspond parfaitement aux besoins du futur effectif de Liverpool.

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Le Paris SG veut une réponse rapide, car conserver un joueur sans prolongation à deux ans de son terme est un pari financier trop risqué. Si Barcola refuse de signer un nouveau bail, Paris préférera sans doute le vendre au prix fort cet été soit les 100 millions d’euros évoqués plutôt que de voir sa valeur s’effondrer l’année suivante.