OM : Mystère pour la succession Benatia, une piste s’éloigne

L’OM s’active en coulisse pour régler la succession de Medhi Benatia. Mais l’une de ses pistes étudiées s’envole. Grégory Lorenzi est proche de rejoindre le voisin l’OGC Nice.

Mercato OM : La succession de Medhi Benatia se complique

Alors que l’Olympique de Marseille est secoué par une crise de résultat, ses dirigeants doivent gérer un dossier important en interne : la succession de Medhi Benatia. L’actuel directeur sportif va s’en aller au terme de la saison. Sa décision est prise. L’OM s’active donc en coulisse pour trouver son digne remplaçant.

Lire aussi : Mercato OM : 45M€ en jeu, une vente record se profile !

À voir

PSG : Les choix forts de Luis Enrique pour battre le Bayern

Et parmi les candidats contactés, le nom de Grégory Lorenzi figurait en pole position. Les premières manœuvres pour sa venue ayant déjà débuté. Sauf que les Phocéens viennent de subir un énorme coup d’arrêt sur cette piste alléchante. Son travail remarquable à Brest a attiré plusieurs clubs européens, dont l’OM, Nottingham Forest et l’OGC Nice.

L’OGC Nice rafle la mise pour Grégory Lorenzi

L’Equipe révèle que l’homme de 42 ans accorde à présent sa préférence au club niçois. Les discussions entre Grégory Lorenzi et le Gym durent depuis plusieurs semaines. Elles sont sur le point d’aboutir. Excepté un rebondissement de dernière minute, Grégory Lorenzi sera le futur directeur sportif de l’OGC Nice. Il prendra la suite de Florian Maurice.

Lire la suite sur l’OM :

Coup de théâtre à l’OM : Le verdict tombe pour Habib Beye

Mercato OM : C’est confirmé, un milieu français arrive

🚨 𝗟’𝗢𝗠 𝗘́𝗧𝗔𝗜𝗧 𝗜𝗡𝗧𝗘́𝗥𝗘𝗦𝗦𝗘́ 𝗣𝗔𝗥 𝗟𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗜𝗟 𝗗𝗘 𝗚𝗥𝗘́𝗚𝗢𝗥𝗬 𝗟𝗢𝗥𝗘𝗡𝗭𝗜 🇫🇷 ! 💙🤍



Tout comme Nottingham Forest.



Il a finalement choisi de rejoindre Nice, si le club se maintien, afin de se rapprocher de sa région d’origine.



🗞️ @lequipe https://t.co/gZLg7bqn0Q pic.twitter.com/Og7l8Ytzza — Actu Foot (@ActuFoot_) April 28, 2026

L’Olympique de Marseille, de son côté, devra se tourner vers une autre piste pour remplacer Benatia. Le temps presse pour préparer le prochain mercato estival. Le nouveau président Stéphane Richard devra activer ses pistes pour stabiliser un organigramme encore fragile.